Il rigore di Romelu Lukaku al 73', le parate di Samir Handanovic, la vittoria 1-0 sul Napoli, il -1 dal Milan capolista. Non mancano le belle notizie per l'Inter e per Antonio Conte. Per il bel gioco, però, passare un'altra volta dalle parti dei nerazzurri. Che capitalizzano al massimo un episodio favorevole, ma poi soffrono maledettamente il ritorno dei partenopei, nonostante l'uomo in più per l'espulsione di Lorenzo Insigne. Dopo la concessione del penalty a favore dell'Inter (fallo di Ospina su Darmian al termine di un'azione rocambolesca nell'area azzurra) il capitano del Napoli dice qualcosa di troppo all'arbitro Massa e si fa cacciare con il rosso diretto.

Nel dopo gara il tecnico ospite Rino Gattuso è furente con il direttore di gara: «In una partita importante come questa, dove ci si gioca molto, un arbitro esperto non può cacciare un capitano, anche se lo manda a cag... dopo un rigore dubbio. Non può fare il permaloso. Solo in Italia succedono certe cose. Così io avrei giocato una partita sì e una no. In Inghilterra se dici fuck off all'arbitro non succede nulla. Se giudichiamo la partita, avremmo meritato più noi di loro. Abbiamo avuto molte occasioni, ma i gol vanno segnati».

Con il Napoli in inferiorità numerica cominciano paradossalmente i veri patemi per l'Inter, salvata da Handanovic (già prodigioso su un tacco di Insigne sullo 0-0) su Politano e Di Lorenzo, nonché dal palo al 90' su girata di Petagna.

«Il portiere deve portare qualche punto a casa», osserva l'estremo difensore sloveno. «La parola scudetto? In tanto possono dirla, poi sarà il campo a dire chi lo meriterà», aggiunge il capitano dell'Inter.

L'analisi di Conte è decisamente senza fronzoli: «La partita non è stata bellissima, molto tattica, perché il Napoli è forte. Alla fine ci è venuto un po' il braccino, abbiamo inevitabilmente sentito il peso della partita. Abbiamo comunque vinto una gara davvero importante. Sono punti che valgono doppio. E anche saper soffrire fa parte di una crescita mentale. Contro dirette antagoniste così di valore come il Napoli sono successi da mettere in saccoccia e portare a casa».

