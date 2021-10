Massimo Sarti

Il Napoli non si ferma, è sempre a punteggio pieno, ma il Milan non molla ed effettua il colpaccio a Bergamo: 2-3 (da 0-3) sull'Atalanta, mantenendo il secondo posto. Un bel regalo per il 40° compleanno dell'assente Zlatan Ibrahimovic: «Io mi sento ancora il più forte di tutti. Ora voglio giocare il più possibile».

Dopo la festa a Milanello alla presenza di tutta la squadra, dello staff, di Maldini e Massara e del personale dell'impianto sportivo, per lo svedese appuntamento dopo la sosta per tornare in campo. Mister Stefano Pioli è estremamente soddisfatto della prestazione del Milan: «Grande partita: è una vittoria pesante che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte di Champions. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così. È due anni che questa. squadra sta giocando in un certo modo e ottiene risultati importanti. Ma dobbiamo restare umili». Bastano 28 secondi al Milan per passare, con Theo Hernandez, che mette Calabria davanti ad un incerto Musso.

È il gol più veloce del campionato, con il quale il capitano rossonero festeggia la chiamata in Nazionale, con la Figc che ha chiesto all'Uefa di sostituire proprio con Calabria l'infortunato Toloi tra i 23 delle finali di Nations League.

Il raddoppio arriva al 43' con Tonali, che ruba palla ad un distratto Freuler ed è freddissimo davanti a Musso, per il suo primo gol su azione in serie A.

Lui, ex bresciano sul campo dell'Atalanta, in rete per l'amato Milan: sensazioni uniche. «Lo scudetto? È l'unico nostro obiettivo», si lascia scappare un entusiasta Tonali. La Dea comunque non sta a guardare e tra i due gol del Diavolo crea molto.

Decisivi un salvataggio di Tonali su Malinovskyi e due grandi interventi di Maignan, su sinistro di Zappacosta e colpo di testa ravvicinato di Zapata. Partita molto intensa, con le due squadre che giocano a ritmi spesso forsennati: l'Atalanta non concretizza, il Milan sì. Gasperini si gioca il tutto per tutto inserendo Ilicic e Muriel al fianco di Zapata, protagonista di un gran duello con Kjaer (che da Gasp non ebbe fiducia in nerazzurro). Il Milan sfiora lo 0-3 con Saelemaekers (ottimo Musso) e fa esordire Messias, al posto di Brahim Diaz (74'). L'Atalanta ci prova, il Milan segna ancora in contropiede, con Leao che apre e chiude un'azione verticale, ricevendo da Theo Hernandez e sparando un destro sotto l'incrocio.

L'Atalanta non si arrende: fallo di mano di Messias su tiro di Zappacosta, Zapata trasforma il conseguente rigore. Al 94' accorcia ulteriormente l'ex Pasalic, ma è troppo tardi.

