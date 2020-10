Massimo Sarti

Il Milan si salva per un'infinità di volte nella tregenda dell'Atlantico, batte a Vila Do Conde ai rigori il Rio Ave e passa in maniera pazzesca ai gironi di Europa League. Risultato finale 10-11 per i rossoneri.

Dopo il 2-2 dei supplementari (acciuffato dal dischetto al 122' da Calhanoglu) ci vogliono infatti 12 rigori a testa (compresi gli errori dei due portieri) per sparigliare le carte. Al 24° penalty Donnarumma respinge il tiro di Santos, dopo che i portoghesi avevano sprecato tre match-point, sbagliando dopo gli errori di Colombo, dello stesso Donnarumma e di Bennacer, al secondo giro. Oggi alle 13 a Nyon il sorteggio, che coinvolgerà anche Roma e Napoli.

Un brivido per i tifosi del Diavolo alla lettura delle formazioni ufficiali, nel vedere al centro dell'attacco, per la prima volta da titolare, Daniel Maldini, 19 anni il prossimo 11 ottobre. Dopo Colombo, ecco il figlio del dt Paolo: Pioli ricorre alla linea verde per ovviare alle assenze di Rebic e Ibrahimovic. Milan poco performante in un brutto primo tempo, dominato prima solo dal forte vento, poi anche dalla pioggia.

Theo Hernandez e Calhanoglu dalla distanza provano a sfruttare la brezza alle spalle, senza però centrare la porta lusitana.

Pioli allora si rivolge nell'intervallo a Brahim Diaz, che entra al posto di uno spento Castillejo. Con lo spagnolo tascabile è tutta un'altra musica: l'ex Real procura l'angolo dal quale nasce al 51' l'azione della rete di Saelemaekers: il belga è bravo dal limite a tenere la sfera bassa e a trovare l'angolino. Anche i lusitani trovano però linfa dalle riserve: il Rio Ave si trasforma con Geraldes, che al 72' trova la staffilata che sorprende per Donnarumma. E tutto il Milan, che capitola al primo vero tiro dei padroni di casa. A questo punto sale tanta ansia nei rossoneri, che si bloccano, e i portoghesi hanno addirittura al 91' con il roccioso Santos una grande opportunità per passare e stroncare il Milan.

Ma l'appuntamento con il disastro è solo rimandato di pochi minuti. Bastano infatti poco più di 20 secondi di supplementare all'angolano Gelson Dala (altro subentro) per farsi beffe di un Diavolo inopinatamente distratto. Quando tutto sembra perduto, Borevkovic con un fallo di mano in area (che gli vale anche il secondo giallo) regala al Milan un rigore che Calhanoglu trasforma addirittura al 122'. Emozioni, che però nulla sono rispetto allo stillicidio seguente.

