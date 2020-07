Massimo Sarti

Il Milan salva il campionato. Che sembrava chiuso dopo lo stop della Lazio a Lecce e sullo 0-2 per la Juventus a San Siro. Il primo gol (e che gol) stagionale di Rabiot e il trentesimo di Cristiano Ronaldo, in 6', illudono Maurizio Sarri. Ma i rossoneri ne fanno quattro in 18', con Ibrahimovic su rigore, Kessie, Leao e Rebic. È la seconda impresa in tre giorni contro le due prime in classifica. Secondo tempo pazzesco e 4-2 per il Milan, che si issa provvisoriamente al quinto posto. Bianconeri sempre a +7 sulla Lazio a 7 giornate dalla fine, ma quel +10 sfumato nel momento meno atteso deve far riflettere. E allo Stadium sta per giungere l'Atalanta.

Sul pre partita del Diavolo aleggia lo spettro di Ralf Rangnick, su mister Stefano Pioli e sul dt Paolo Maldini: «Io in futuro al Milan? Non lo so. Arriviamo bene a fine stagione, poi sarà il momento di decidere. Voglio rimanere? È una domanda un po' difficile: per uno che ha avuto il papà capitano del Milan, che ha vinto tanto con questa squadra e che ha il figlio che ci gioca adesso, il legame è indiscutibile».

Primo tempo (dopo il suggestivo omaggio al maestro Ennio Morricone nel Meazza deserto) al piccolo trotto e con poche emozioni, tutte rimandate alla ripresa. Che si apre con Calhanoglu (pur non al meglio) al posto di un impalpabile Paquetà e soprattutto con il capolavoro di Rabiot, che al 47' si fa tre quarti campo in progressione e indovina un sinistro dal limite imprendibile per Gigio Donnarumma. Sul raddoppio della Juve c'è invece il cortese regalo di Romagnoli e Kjaer, che si ostacolano su un lancio di Cuadrado. E se nei pressi c'è Ronaldo è assai probabile che la palla si insacchi. Un episodio che farà discutere rimette in corsa il Milan: Guida ammonisce Rebic per un intervento con un braccio, ma viene richiamato al Var e vede in realtà il petto del croato e il tocco con un gomito di Bonucci. Da rigore per l'arbitro campano. Le proteste bianconere non impietosiscono Ibrahimovic: al 62' spiazzato Szczesny dal dischetto.

A questo punto succede l'impensabile, perché in un minuto il Milan ribalta tutto: al 66' slalomeggia e segna Kessie su assist di Ibra, al 67' Rafael Leao non perdona. Szczesny è anche sfortunato, ingannato in entrambe le reti da deviazioni di compagni di difesa. Ma il crollo mentale della Juventus è verticale. Anche per ciò che accade dopo un miracolo di Donnarumma su zuccata di Rugani. All'80' allucinante palla orizzontale nella propria area del neo entrato Alex Sandro. Bonaventura ringrazia e serve Rebic. Dal possibile 3-3 all'incredibile 4-2 il passo è breve. Ma clamoroso.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA