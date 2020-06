Massimo Sarti

Il Milan ritrova il successo in campionato dopo oltre quattro mesi, tramutando le positive impressioni di Coppa Italia in tre punti e quattro gol, in quel di Lecce. L'1-4 del Via del Mare regala ai rossoneri il primo poker all'attivo di questo campionato e a Stefano Pioli il provvisorio sesto posto in classifica al pari del Napoli, in attesa della trasferta odierna dei partenopei a Verona.

Con questa situazione di classifica però, alla luce della vittoria della Coppa Italia da parte degli uomini di Gennaro Gattuso, il Milan per entrare in Europa League deve puntare alla quinta piazza della Roma, a +6 e con la gara dell'Olimpico contro la Sampdoria da disputare domani sera. Inutile sottolineare che il match di domenica pomeriggio a San Siro tra il Diavolo e i giallorossi sarà un vero e proprio spareggio per i rossoneri.

«Successo che ci voleva. Abbiamo giocato bene contro un avversario che ha preferito aspettarci. Abbiamo trovato gli spazi adatti. L'obiettivo deve essere l'Europa: la Roma è lontana, ma ci attende lo scontro diretto. Undici partite restano tante».

Così Pioli, costretto da tempo a convivere con le voci riguardanti il tedesco Ralf Rangnick: «A me non interessa di chi si parla. Sto bene con la squadra e dall'inizio ho lavorato con passione e competenza. Il futuro si deciderà a fine campionato, ma sono concentrato su quello che dobbiamo fare», sottolinea il tecnico del Milan. Che preferisce dedicare la vittoria a Pierino Prati, scomparso da poche ore: «Ha fatto la storia di questo club».

Davanti all'ad Ivan Gazidis, presente in tribuna, il Milan parte forte e si porta in vantaggio al 26' con Castillejo, ben assistito da Calhanoglu. Il pareggio del Lecce arriva al 54' con Mancosu su rigore, concesso per fallo di Gabbia su Babacar. La rete incassata scatena però i rossoneri, che al 55' si riportano immediatamente in vantaggio grazie a Bonaventura.

Al 57' Rebic sale a quota sette reti in campionato involandosi da solo verso Gabriel e fulminando il portiere salentino. Leao entra poi proprio al posto del croato e al 72' fa poker di testa, insaccando un cross di Conti.

In attesa di verificare le condizioni di Ibrahimovic («Continuare con lui l'anno prossimo? Valuteremo insieme. Servono anche politiche con costi sostenibili», afferma sullo svedese il ds Frederic Massara), Pioli deve registrare l'ennesimo infortunio tra i centrali difensivi. Dopo lo stop per Musacchio, «Kjaer ha avuto una contusione al ginocchio destro, speriamo non sia un problema grave. Duarte sta comunque per tornare in gruppo».

