Massimo Sarti

Il mercato di gennaio è stato un mercatino di riparazione. All'insegna, per molti, del «vorrei, ma non posso». Il periodo non ha permesso di scialacquare: pochi soldi da spendere, tanta attenzione ai conti. Qualcuno è riuscito comunque a distinguersi.

LE BIG Il Milan si è rinforzato con Tomori in difesa, Meite a centrocampo e Mandzukic in attacco. Fosse arrivato anche Junior Firpo a sinistra sarebbe stata una sessione perfetta. Tutto fermo invece in casa Inter, per diktat societario. Non concretizzabili le idee di possibili cessioni di Sanchez o Eriksen per arrivare a Dzeko. Il danese, nel ruolo di playmaker, potrebbe essere l'acquisto nerazzurro con un anno di ritardo. Lo stesso varrebbe per i giallorossi, dovesse arrivare la tregua tra Dzeko e Fonseca. Il portoghese ha intanto ricevuto il terzino statunitense Reynolds e il cavallo di ritorno El Shaarawy. Niente punta di scorta (vedi Scamacca, rimasto al Genoa) per la Juventus, che si è assicurata per il futuro il talento Rovella. Con Musacchio sostanza ed esperienza alla Lazio, che ha prestato Vavro all'Huesca. Infine capitolo Atalanta: Gasperini ha già iniziato ad inserire Maehle, si appresta a fare lo stesso con l'ucraino Kovalenko. Per gli orobici cessione da applausi, quella del classe 2002 Diallo al Manchester United per 25 milioni più 15 di bonus.

LE ALTRE Parma sugli scudi con il ritorno in Italia e in Emilia di Pellé, svincolatosi dallo Shandong Luneng. Presi anche, tra gli altri, Bani, Zirkzee (classe 2001 dal Bayern), Conti, Bangala e Man, stellina rumena prelevata per 14 milioni dalla Steaua. Colpo in extremis anche per il Cagliari, con il prestito dalla Juve di Rugani (era al Rennes), da aggiungere a Nainggolan, Deiola, Asamoah, Calabresi e Duncan. Il Bologna si è consolato con il bulgaro Antov. Un pezzo da novanta per il Genoa, nell'agone della lotta salvezza, è l'ex romanista Strootman, oltre al difensore Onguené. Il Torino cercherà di risalire con Sanabria e Mandragora. Nuovi attaccanti per Crotone (Di Carmine e Ounas, tentato all'ultimo dal Nantes), Udinese (Llorente), Fiorentina (il russo Kokorin), Sampdoria (Torregrossa) ed Hellas Verona (Lasagna). Per gli scaligeri c'è anche Sturaro in mezzo.

I GRANDI ADDII - Dopo la rottura con Gasperini ha salutato l'Italia il Papu Gomez, finito al Siviglia. Al Napoli (che non ha concluso movimenti in entrata) è stata posta fine alla telenovela Milik, approdato al Marsiglia. Infine cessione all'Herta Berlino per Khedira, con la Juventus che risparmierà sull'ingaggio del tedesco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA