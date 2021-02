Massimo Sarti

Il derby inizia con il ricordo di Mauro Bellugi e finisce con i giocatori dell'Inter che esultano verso la Curva Nord vuota, cantando: «Chi non salta rossonero è». È un trionfo nerazzurro, uno 0-3 che non lascia scampo al Milan. Una vittoria che porta ad un +4 in classifica che comincia ad avere il sapore della fuga scudetto.

Antonio Conte, almeno a parole, non ci pensa: «Contro Genoa e Parma dovremo dimostrare di aver fatto il salto di qualità per stare in alto. I miei calciatori hanno fatto una grande prestazione, preparata molto bene. La crescita di tutti i giocatori mi rende orgoglioso. Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi e quando negli scontri diretti riesci a battere le più forti l'autostima sale».

I mattatori della stracittadina, per l'Inter, sono in particolare tre. Lautaro Martinez realizza una doppietta, al 5' (di testa) e al 57' (tap-in su assist di Perisic dopo azione passata dai piedi di Hakimi ed Eriksen). «Lottiamo tutti insieme. Siamo una squadra che lavora ogni giorno per dare il massimo e portare l'Inter più in alto possibile», esclama l'argentino.

C'è poi Romelu Lukaku, che completa i conti con il tris del 66' al termine di una cavalcata personale. Cinque derby in assoluto con l'Inter per il belga, sempre a bersaglio. Lukaku aveva cominciato fornendo il cross per lo 0-1 di Lautaro, in coppia con il quale tocca i 30 gol in campionato: 17 per Big Rom (capocannoniere solitario), 13 per il Toro. Infine ecco Samir Handanovic («Questa è l'Inter più affamata in cui ho giocato», commenta lo sloveno), autore di tre parate decisive a inizio ripresa sullo 0-1: una su Tonali e due su Ibrahimovic. Lo svedese, dopo la gazzarra di Coppa Italia, perde il nuovo duello tutto sul campo con Lukaku e termina anzitempo il match, sostituito al 75'. «Ha chiesto il cambio per un crampo al polpaccio», spiega Stefano Pioli.

Il Milan ora arranca: due sconfitte consecutive in A e cinque battute d'arresto totali nel 2021, derby di coppa compreso. «Ha pesato il gol dopo 5'. Abbiamo fatto fatica a trovare qualità e intensità. Poi non siamo riusciti a trovare la rete nel nostro momento migliore, quando meritavamo il pari», prosegue il tecnico del Diavolo. «Abbiamo passato una settimana difficile, ma ci riprenderemo. Dobbiamo tornare ad alzare il livello». Chiude Franck Kessie: «Dobbiamo alzare la testa e andare più forte, mancano ancora tante partite».

