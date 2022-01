Massimo Sarti

Il Covid-19 torna ad imperversare sul calendario del campionato di serie A. Il Venezia, nel pomeriggio di ieri, ha annunciato un quindicesimo positivo all'interno del proprio gruppo squadra, dopo che in mattinata aveva parlato di altri 10 contagi, da aggiungere ai quattro registrati lo scorso 15 gennaio. La società lagunare «ha informato le autorità sanitarie competenti. I tesserati sono stati posti in isolamento e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario».

Il Venezia non ha specificato quanti siano i calciatori positivi e quanti i membri dello staff, ma la trasferta di domani pomeriggio a San Siro contro la capolista Inter rimane ad alto rischio. Nel club arancioneroverde, secondo quanto filtra, sarebbero meno di nove i giocatori contagiati, quindi meno della cifra limite per partire per Milano.

Il Venezia è pronto a sperimentare per primo il nuovo protocollo varato dalla Lega di A e validato dal Comitato Tecnico Scientifico: nel caso di 35% di giocatori positivi sulla lista dei 25 (nove, appunto), le Asl locali hanno la facoltà di intervenire per bloccare l'intera squadra. Questo porterebbe al rinvio del match da parte della stessa Lega.

Resta il fatto che la situazione rimane estremamente fluida, con possibilità, grazie ai cicli di tamponi che si stanno effettuando, di nuovi positivi o di negativizzati, con aggiornamenti che variano di ora in ora. Lumi in merito emergeranno solo nelle prossime ore.

Lo stesso dicasi per il derby campano dello stadio Maradona tra Napoli e Salernitana, in forte dubbio perché sono diventati nove i calciatori positivi tra i granata, esattamente la soglia del 35% su una prima lista di 25 calciatori che dovrà essere consegnata oggi in vista della quarta giornata di ritorno. Ricordiamo che la Salernitana, non presentatasi ad Udine per il blocco dell'Asl, ha fatto ricorso contro il 3-0 a tavolino per i friulani e il -1 in classifica decretati dal giudice sportivo. Che ancora deve esprimersi (oggi, ma non da escludersi uno slittamento) sulle quattro partite non disputatesi all'Epifania: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Non poterono scendere in campo rispettivamente Bologna, Torino, Salernitana e Udinese.

In serata di ieri pure Cagliari-Fiorentina diventa a rischio. Per i sardi pure Lykogiannis e Cavuoti, un giovane impiegato nelle fasi finali della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, positivi al Covid. Per il Cagliari una lista di indisponibili per il virus che si allunga. I due giocatori si aggiungono ai portieri Cragno e Aresti, al difensore Lovato, ai centrocampisti Grassi e Deiola e all'esterno Bellanova. I casi, quindi, salgono a otto. Per la gara con la Fiorentina non saranno a disposizione nemmeno gli squalificati Carboni e Pavoletti.

