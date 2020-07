Massimo Sarti

I sogni quasi proibiti di scudetto dell'Inter si infrangono all'Olimpico dopo il 2-2 con la Roma, tra l'altro acciuffato in extremis dal dischetto con il 21° gol in campionato (il 14° in trasferta) del rientrante Romelu Lukaku. I nerazzurri si portano solo a -5 dalla Juventus, che stasera contro la Lazio allo Stadium avrà l'ennesimo match-point tricolore. Il punto capitolino serve ad Antonio Conte almeno per l'aritmetica certezza dell'approdo alla prossima Champions con quattro turni di anticipo, Ma le speranze erano diverse. Dopo tre successi di fila i giallorossi rallentano: adesso il Milan è appena a -2 dal loro quinto posto, che vorrebbe dire Europa League senza preliminari.

Conte ritrova in mezzo Barella dopo quattro gare di stop e fa riaccomodare in panchina Eriksen: è Brozovic ad agire alle spalle delle punte che sono ancora, almeno all'inizio, Sanchez e Lautaro Martinez. Inter e Roma hanno schieramenti tattici simili (3-4-1-2 nerazzurro, 3-4-2-1 giallorosso) e infatti tendono ad annullarsi. Pressione da una parte, pressione dall'altra.

Decidono gli episodi. Al 9' Mancini di testa manda fuori dopo un'uscita a vuoto di Handanovic, per il resto attivissimo allenatore in campo nella costruzione dal basso nerazzurra. Al 15' l'ex laziale De Vrij incorna invece in rete un angolo del sempre vivacissimo Sanchez: è il gol n°500 nelle sfide tra le due squadre.

A proposito di episodi, è destinato a far discutere il pareggio degli uomini di Fonseca, che arriva nel recupero del primo tempo. De Vrij non riesce a togliere dalla porta un diagonale di Spinazzola, ma all'inizio dell'azione Kolarov atterra da tergo Lautaro. Per Di Bello non è fallo, anche dopo la revisione al Var, cui viene chiamato dai colleghi Guida e Di Vuolo. Il serbo tocca il piede sinistro dell'argentino e spinge leggermente l'avversario, ma il fischietto brindisino conferma il primo verdetto.

Ancora episodi. Al 54' capolavoro nello stop volante e nel tiro di Martinez, ma il Toro parte con la testa in fuorigioco, secondo la tecnologia. Niente gol. Al 57' Mkhitaryan completa il sorpasso romanista, dopo un'incredibile serie di carambole che vede protagonista Dzeko. Il bosniaco aveva comunque già messo lo zampino nell'1-1, con buona pace di quel Conte che lo vorrebbe sempre alle proprie dipendenze.

Lo stesso Conte sconvolge la squadra con quattro cambi in due minuti: Lukaku, Eriksen e i nuovi esterni Moses-Biraghi. La reazione oggettivamente non c'è, sino a un clamoroso regalo di Spinazzola, che anziché rinviare nella propria area calcia un ginocchio di Moses. Rigore inevitabile, che Lukaku all'88' non si fa sfuggire.

