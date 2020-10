Massimo Sarti

Gol, occasioni, parate, errori, polemiche arbitrali: c'è davvero di tutto nel 3-3 tra Milan e Roma che impedisce ai rossoneri di restare a punteggio pieno e di abbozzare la prima fuga di questo campionato. Resta il +2 su Napoli, e Sassuolo, il + 3 sull'Inter, il +4 su Juventus, Atalanta e Sampdoria, ma Stefano Pioli mastica amaro per il triplo vantaggio non sfruttato (e per il colpo di testa di Romagnoli del possibile 4-3 fuori di millimetri). «Inutile nasconderlo, non siamo contenti del risultato, un po' di rimpianti ci sono. La prestazione è stata però di alto livello e in questo abbiamo dato continuità. Per determinazione non siamo secondi a nessuno».

Così il tecnico emiliano. Paulo Fonseca può essere soddisfatto della caparbietà dei giallorossi, capaci di raggiungere tre volte il Diavolo. C'è tutto in questo Milan-Roma, anche un palo di Kjaer e la pioggia. Manca solo il pubblico: l'ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte ha infatti cancellato anche i mille spettatori che sino a domenica potevano entrare negli stadi.

Avevamo imparato a apprezzare anche il loro calore: scarno, ma essenziale, per poter vedere la luce in fondo al tunnel. A causa della positività al Sars-CoV-2, il norvegese Hauge e soprattutto Gigio Donnarumma non possono essere della partita.

Un problemone in porta, perché Tatarusanu stecca nettamente l'esordio, uscendo a farfalle al 14' in occasione dell'1-1 di Dzeko. Un evento che vanifica l'immediato vantaggio del Milan al 2' con il solito Ibrahimovic. Allo stesso minuto della ripresa Saelemaekers piazza il 2-1, sfruttando il secondo assist al bacio di un ispirato Leao. «Sono deluso per il risultato, perché abbiamo fatto di tutto per vincere», afferma il portoghese. Qui entra in gioco l'arbitro Giacomelli. Il contatto Bennacer-Pedro che porta al rigore del 2-2 realizzato al 71' da Veretout fa infuriare il Milan.

Pioli passa oltre: «Non voglio commentare». Il penalty del 3-2 al 79' di Ibrahimovic, concesso per spinta da tergo di Mancini su Calhanoglu, manda in bestia i giallorossi. «L'arbitro ha sbagliato da entrambe le parti», chiosa Fonseca. Finale beffa però per Ibra, che non può godersi sino in fondo la terza doppietta in tre presenze di campionato e la vetta solitaria della classifica marcatori. Un suo mezzo scorpione riuscito male su angolo giallorosso si trasforma in una carezza per il facile 3-3 all'84' di Kumbulla.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA