Massimo Sarti

Giochino impossibile per Antonio Conte: prendere uno dei cinque gol con cui l'Inter lo scorso 17 agosto umiliò lo Shakhtar Donetsk a Dusseldorf nella semifinale di Europa League e collocarlo nella sfida bis di Champions League disputata a Kiev. Appunto, impossibile!

I nerazzurri sono costretti ad accontentarsi dello 0-0 nella seconda giornata del gruppo B. Un pari che fa il paio con il 2-2 casalingo dell'esordio con il Borussia Moenchengladbach: non certo la classifica auspicata dall'Inter, ma il Real Madrid sta peggio, a quota uno dopo il 2-2 acciuffato miracolosamente dal 2-0 (87' Benzema, 93' Casemiro) in Germania con il Gladbach. E le prossime due sfide saranno proprio tra nerazzurri e blancos: martedì prossimo a Valdebebas (il Bernabeu è in ristrutturazione) e mercoledì 25 novembre a San Siro. Una qualificazione agli ottavi in salita per l'Inter, un passaggio del turno essenziale anche sul piano economico, per gli introiti della Champions.

Considerazione d'attualità, visto l'ultimo bilancio al 30 giugno approvato con una perdita attorno ai 100 milioni di euro e con la pandemia e il lockdown che hanno avuto un impatto in negativo sui ricavi del club guidato da Suning.

Tutti in casa Inter sarebbero più sereni, se le sventole nel primo tempo di Barella e Lukaku (punizione sfiorata dall'ottimo 19enne portiere ucraino Trubin) fossero finite nel sacco e non avessero scosso la traversa. Oppure se ad inizio ripresa Lautaro Martinez non si fosse divorato a porta vuota una rete fatta. E ci sarebbero altre occasioni da elencare. «Abbiamo giocato con il giusto piglio, da grande squadra. Non siamo stati fortunati, ma è stata una buonissima gara. Meritavamo di vincere, ci è mancato solo il gol. Ma c'è la consapevolezza di essere sulla strada giusta anche come mentalità», commenta Conte.

Se nella prima ora i nerazzurri sembrano effettivamente poter segnare quando vogliono, dopo il 60' fanno però molta più fatica, perdendo di qualità. I cambi di Conte arrivano solo nel finale, forse un po' tardi.

Per Eriksen il solito breve scampolo, mentre Perisic entra prima come seconda punta al posto di Lautaro Martinez e poi viene rimesso a sinistra con l'esordio (breve) in Champions di Pinamonti. Handanovic è quasi uno spettatore (in Ucraina ci sono) non pagante, ma per l'Inter è una magrissima consolazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

