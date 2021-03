Massimo Sarti

«Fuori dall'Europa, ci resta lo scudetto». Zlatan Ibrahimovic lo aveva detto giovedì a San Siro subito dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United. Lo ha ripetuto, senza paura, al termine dell'importantissimo 2-3 ottenuto dal Milan al Franchi sulla Fiorentina.

Alle parole sono seguiti i fatti. I rossoneri credono ancora nel traguardo massimo, anche se l'Inter rimane con sei punti di vantaggio e con una partita da recuperare. Intanto i tre punti in Toscana corroborano la corsa del Diavolo a un posto nella prossima Champions. «Volevamo vincere a tutti i costi. Abbiamo mostrato carattere. Dobbiamo continuare così», ha detto Ibra, che ha aperto le marcature già al 9' mettendo alle spalle di Dragowski un assist in verticale di Kjaer, e ha colpito anche due legni.

Lo svedese, che sta per tornare in Nazionale, ha raggiunto un altro record: a 39 anni e 169 giorni è il meno giovane di sempre a toccare i 15 gol in un campionato di A. Su questo scherza: «Io mi sento sempre più giovane, se mi parlate dell'età però non segno più». Ibra scherza anche sul rinnovo: «Maldini mi mette sotto pressione, devo dimostrare di meritarlo. In realtà non c'è fretta, è tutto sotto controllo».

In sospeso anche il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il match winner del Franchi con un colpo di biliardo al 72', un destro precisissimo a infilare Terracciano, entrato sul finire del primo tempo al posto al posto dell'infortunato Dragowski.

Ma forse la rete più importante è stata quella del 2-2, di Brahim Diaz al 57', perché la Fiorentina aveva ribaltato il punteggio con una punizione di Pulgar al 17' e un sinistro di Ribéry al 51'. Il Milan sembrava in difficoltà e invece la zampata in mischia (altro assist di Kjaer) del piccolo spagnolo lo ha rimesso in corsa. Cosa non scontata, viste anche le parole post gara di Stefano Pioli: «Era la partita più difficile, i ragazzi hanno raschiato il fondo del barile per trovare tutte le forze possibili. Sapevamo di non poter essere brillantissimi, ma l'importante era tornare a vincere con una prestazione importante». E che Ibra continui a parlare di scudetto: «Fa bene a farlo. Dobbiamo provare a vincerle tutte. Eravamo partiti con altri obiettivi. Adesso siamo lì e ci vogliamo giocare tutto».

Con un occhio però anche (e forse soprattutto) alla corsa Champions: «Abbiamo battuto un sacco di record, ma se non continuiamo a fare bene non porteranno risultato. Ci sono sette squadre fortissime, a fine campionato solo quattro saranno davvero contente».

