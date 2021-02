Massimo Sarti

Finisce con Dejan Stankovic disperato perché l'arbitro spagnolo Gil Manzano non fa battere un angolo alla Stella Rossa appena oltre il 93'. I serbi sono in dieci (doppio giallo a Gobeljic al 70'), ma il Milan soffre ugualmente per conservare l'1-1 che vale gli ottavi di Europa League per effetto del 2-2 di giovedì scorso a Belgrado.

La qualificazione per merito dei gol segnati in trasferta è la sola buona notizia nella serata rossonera, perché la squadra di Stefano Pioli, sconfitta nettamente nelle ultime due giornate di campionato da Spezia e Inter, si mostra ancora ampiamente convalescente. Prossima verifica, la sfida dell'Olimpico con la Roma di domenica sera. «Non siamo nel nostro momento migliore, ma abbiamo comunque fatto una partita seria. Ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio, ma era importante passare il turno contro un avversario che ci ha messo in difficoltà». Così Stefano Pioli. «Abbiamo meritato di passare il turno, ci servirà per ritrovare un po' di fiducia».

Il tecnico del Milan passa poi ad analizzare il momento della squadra: «Dobbiamo ritornare a dominare un po' di più le partite e subirle meno. Ci vuole una costruzione più precisa. Dobbiamo lavorare molto su quello. Abbiamo richiesto tanto ai nostri giocatori sinora sul piano mentale. A questo livello basta poco per diminuire la qualità della prestazione. Ma il bicchiere resta colmo di positività per quanto fatto sinora».

Tutto sembra mettersi per il meglio in apertura per il Diavolo, che usufruisce del diciottesimo rigore stagionale (tocco con il braccio punibile di Gobeljic su tiro di Krunic), trasformato freddamente da Kessie. La Stella Rossa pareggia però al 24' con l'attaccante delle Isole Comore Ben Nabouhane. Dalot si divora il 2-1, così come Rebic ad inizio ripresa. Il serbo entra dopo il riposo insieme a Ibrahimovic, ma il Milan un po' più brillante dura davvero poco. Poi riprende la sofferenza. Prima in 11 contro 11, con Donnarumma a festeggiare il proprio 22° compleanno con un guizzo semplicemente miracoloso su tap-in di Sanogo. E pure in superiorità numerica.

Oggi a Nyon, a partire dalle ore 13, il Milan conoscerà l'avversaria negli ottavi (11 e 18 marzo). Sarà un sorteggio libero, con la possibilità quindi anche di pescare il derby con la Roma. Da evitare soprattutto le inglesi Tottenham, Manchester United e Arsenal. Le altre opzioni: Ajax, Molde, Granada, Rangers Glasgow, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Dynamo Kiev, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Young Boys e Olympiakos.

