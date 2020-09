Massimo Sarti

Evidentemente, almeno al momento, i nomi del calcio milanese non portano bene a Gonzalo Higuain. Se la breve parentesi al Milan (metà stagione 2018-19, prima del passaggio al Chelsea) non era stata felice, anche il debutto nella Major League Soccer nordamericana con la squadra di Miami, che si chiama Inter, è stato più che negativo. Sconfitta 3-0 in casa di Philadelphia, rigore sbagliato e rissa sfiorata. Peggio, o quasi, le cose non potevano andare per il Pipita e per la compagine della Florida di proprietà di David Beckham, che qualche mese fa aveva accolto anche l'altro ex juventino Blaise Matuidi. Higuain, che non giocava un match ufficiale dal 7 agosto, ovvero dall'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Lione, ha sprecato alcune occasioni da gol di troppo e soprattutto ha sparato alle stelle il rigore che al 77', con l'Inter Miami sotto 2-0, avrebbe potuto riaprire i giochi. A quel punto qualche giocatore dell'Union Philadelphia si è messo a deridere per l'errore l'argentino, che ha reagito in maniera tutt'altro che tranquilla. L'Inter Miami è in fondo alla Eastern Conference insieme al DC United con soli 11 punti in 14 giornate. L'ingaggio di Higuain (contratto sino a dicembre 2022 a 7,5 milioni di euro) dovrebbe essere quello del rilancio per la squadra allenata dall'uruguayano Diego Alonso. Gli inizi non sono stati certo dei migliori.

Dopo la rescissione con la Juventus, il Pipita è stato avvicendato a Torino da Alvaro Morata. Avrebbe potuto essere sostituito da Luis Suarez, alla fine passato dal Barcellona all'Atletico Madrid. Il bomber uruguagio invece non ha risentito dell'onda lunga del caso esame di italiano, siglando immediatamente una doppietta (più un assist) in 20' nel 6-1 che i colchoneros hanno rifilato domenica al Granada.

