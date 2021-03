Massimo Sarti

Ennesimo doppio turno, molto duro, di Eurolega per l'Olimpia Milano. Non è certo una novità per l'AX Armani Exchange, sinora terza in classifica con 17 vittorie e 9 sconfitte. La fine della stagione regolare si avvicina e i punti playoff saranno sempre più pesanti. Come quelli in palio questa sera al Forum (ore 20,45) tra le Scarpette Rosse e il Fenerbahçe Istanbul (record 15-11 che vale l'ottava piazza, l'ultima utile per la post season), già battuto 79-71 all'andata in Turchia, quando la ex squadra di Gigi Datome era in un momento negativo.

Ora i gialloneri sono invece in copiosa rimonta: l'ultimo stop nel derby con l'Efes ha infatti interrotto una serie di ben dieci vittorie consecutive.

Il Fenerbahçe ha pure attinto al mercato, con i rinforzi Guduric, O'Quinn e Perez. Lo stesso ha fatto Milano con il centro Evans, eleggibile solo in Eurolega. «Affrontiamo una delle squadre più in forma del momento, fisica e profonda, che ha anche recuperato gli infortunati ed ha elementi di esperienza quali De Colo e Vesely», ha detto coach Ettore Messina. L'Olimpia dovrà ancora rinunciare a Leday, mentre potrebbe rientrare Brooks. «Siamo preparati, sono sicuro che i ragazzi disputeranno una partita di grande attenzione», ha aggiunto Messina. Venerdì, poi, l'AX sarà in Lituania per affrontare (ore 19) lo Zalgiris Kaunas.

