Massimo Sarti

È un Milan setebellezze quello che si avvicina ad ampie falcate ad un posto in Champions League. Sette come i gol che i rossoneri rifilano a un Torino spaesato, che in una serataccia può rallegrarsi solo per la sconfitta a Bergamo del Benevento, che mantiene i granata a +4 sulla zona retrocessione. La classifica sorride ai rossoneri, sempre secondi con l'Atalanta e sempre con tre lunghezze di vantaggio sulla Juventus quinta. Ciò vuol dire che il ritorno in Champions per il Milan sarà aritmetico già domenica sera in caso di successo a San Siro sul Cagliari.

Questo per merito dello 0-3 di domenica scorsa allo Stadium sulla Juve e del vantaggio negli scontri diretti acquisito sui bianconeri.

La città di Torino porta fortuna al Diavolo, con dieci gol realizzati (e zero subiti) in tre giorni: «Due trasferte così difficili e due prestazioni così belle sono un segnale molto importante», commenta un raggiante Stefano Pioli. Che poi prosegue con una metafora ciclistica: «Siamo a tre chilometri dalla vetta e in salita può succedere sempre di tutto. Due settimane fa però ci davano tutti per mezzi morti e adesso abbiamo il destino nelle nostre mani».

Grande partita di Theo Hernandez, che segna l'1-0 con un gran sinistro e il 4-0 scavalcando Sirigu in bello stile. Da lui un messaggio verso Oltralpe: «Spero nella chiamata della Nazionale francese».

Pensarlo fuori dal prossimo Europeo sarebbe davvero un'eresia. Tra le due realizzazioni dell'esterno sinistro rossonero, il 2-0 nel primo tempo su rigore di Kessie (fallo di Lyanco su Castillejo) e il 3-0 di Brahim Diaz in apertura di ripresa: «Partita sensazionale», dichiara lo spagnolo. Impossibile smentirlo. Il sigillo viene infine messo da Rebic, autore di una tripletta in 12 minuti, dal 67' al 79', su assist due volte di Krunic e una di Leao. Anche senza Ibrahimovic è grande festa per i rossoneri, che non segnavano in campionato sette gol da Milan-Cremonese 7-1 di esattamente 25 anni prima. Era infatti il 12 maggio 1996 e in panchina c'erano da una parte Fabio Capello e dall'altra il compianto Gigi Simoni.

Conclude Pioli: «Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale, che si stima e si vuole bene. Questa è diventata una squadra forte dal punto di vista mentale, e non dimentico di allenare un gruppo giovanissimo, diventato maturo, solido e con consapevolezza. È il passaggio più gratificante del nostro lavoro. Milanello è poi un'isola felice, la società ci ha sempre protetto. Ma ancora non possiamo festeggiare, ancora non abbiamo ottenuto nulla. Manca una vittoria».

Giovedì 13 Maggio 2021

