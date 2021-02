Massimo Sarti

E sorpasso fu! Questa volta l'Inter non ha titubato di fronte ai rallentamenti del Milan e ha affondato il colpo, forse nell'occasione sulla carta meno agevole. Perché la Lazio, battuta 3-1 a San Siro, era reduce da sei vittorie consecutive in campionato. Nerazzurri a +1 sui rossoneri, proprio alla vigilia del derby. Inter in testa: da sola non accadeva dalla quindicesima giornata dello scorso torneo. Nel girone di ritorno, addirittura dal 2010, dall'anno del triplete di José Mourinho. «Lavoriamo per questo, per stare in alto. Siamo contenti, potevamo segnare di più. Ci godiamo la vittoria, poi cominceremo a pensare al Milan», ha detto il Milan interista, ovvero Skriniar.

Antonio Conte, d'incanto, ha ritrovato la sua Lu-La. Per Lautaro Martinez il rigore procurato (fallo di Hoedt contestato dal tecnico ospite Simone Inzaghi: «Fabbri è andato deciso e ha indirizzato la partita. In realtà a rivedere l'episodio fai fatica») dell'1-0 (22') e la rete al 64' del 3-1, l'episodio spacca Lazio, perché i biancocelesti avevano poco prima (61') accorciato con una deviazione fortuita di Escalante su punizione di Milinkovic-Savic.

Ma il trascinatore assoluto è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta e dell'assist per la rete del Toro. Al termine di un'azione emblematica dell'impressionante strapotere del belga. Fuga in contropiede di 50 metri, con Parolo travolto in velocità e con un assist al bacio per Lautaro. «Abbiamo dimostrato carattere e gioco di squadra». Così Martinez.

Lukaku, con il rigore dell'1-0 e con il 2-0 sempre nel primo tempo (con il Var a sancire la regolarità della sua posizione) ha raggiunto Cristiano Ronaldo con 16 gol in testa alla classifica dei cannonieri. Non solo: per Romelu sono 300 le reti in carriera, tra club e Nazionale. Ancora un numero: Lukaku e Lautaro Martinez hanno segnato metà (16+11) dei 54 gol totali dell'Inter. «È stata una grande prestazione da parte di tutti», ha affermato Conte, che non si è certo limitato alle lodi ai suoi attaccanti.

«Il primato è un obiettivo che inseguivamo da un po' di tempo. Dobbiamo pensare che questo sia un punto di partenza. Lukaku? C'è qualcuno che ha parlato di strascichi psicologici dopo la lite con Ibrahimovic, ma il ragazzo è a posto». Chiosa su Eriksen, titolare nel ruolo di mezzala: «Sta cominciando a capire cosa vogliamo da lui. Ha fatto un passo in avanti verso di noi, ha cominciato ad entrare in determinate situazioni. Tutti devono sentirsi protagonisti».

