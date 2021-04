Massimo Sarti

E alla dodicesima l'Inter si fermò. Una mezza frenata però, comunque preziosa in chiave scudetto, perché l'1-1 dei nerazzurri di Antonio Conte al Maradona contro il Napoli (che in casa in campionato era reduce dai sei successi consecutivi) risulta un altro tassello nella corsa verso il tricolore. Anche se si ferma la striscia di 11 affermazioni consecutive e anche se il vantaggio sul Milan si riduce da 11 a 9 lunghezze, a sette giornate dal termine. Punto da non disdegnare anche per i partenopei di Rino Gattuso, sempre a -2 dal quarto posto Champions, ora occupato dalla Juventus, e alla vigilia dello spareggio interno di giovedì contro la Lazio, che segue gli azzurri a due punti, ma con la gara con il Torino da recuperare.

Grande bagarre per la Champions, che l'Inter guarda da lontano. «Lo scudetto? Non è un mistero che è il nostro obiettivo, ma manca tanto. Ogni risultato, anche questo pareggio, è un mattoncino da aggiungere alla nostra cavalcata», afferma Nicolò Barella.

Il Napoli si ritrova in vantaggio al 36' per un infortunio tra De Vrij e Handanovic, con il portiere sloveno che blocca un cross basso di Insigne, ma si fa sfuggire il pallone che rotola nella porta dell'Inter perché urtato dall'accorrente difensore olandese.

I nerazzurri hanno comunque la forza di reagire, trovando il pareggio al 55' con una bella azione corale, finalizzata da un gran sinistro da fuori area di Eriksen, al primo gol in questo campionato e ormai pilastro quasi irrinunciabile. «Adesso si sta esprimendo con buona continuità, sta aumentando il tasso di intensità, ma io sono convinto che possa fare ancora di più. Lui sa che sono sempre lì ad esortarlo». Così Conte sul danese.

È anche la partita dei legni. Due ne colpisce Lukaku nel primo tempo: traversa sullo 0-0 e palo sull'1-0. Nel finale tocca a Politano sull'1-1 cogliere l'incrocio dei pali con una sberla forse sfiorata da Handanovic. «Sono orgoglioso di questi ragazzi, che sono cresciuti in modo importante. In altre situazioni questa gara l'avremmo persa, anche se non l'avremmo meritato. Vedo sempre il gruppo sul pezzo, che capisce l'importanza del momento, anche nel non dare speranze a chi insegue. Una bella prova di forza. È vero che lasciamo due punti al Milan, ma questo pareggio poteva essere messo in preventivo», ribadisce Conte, concentratissimo sull'oggi. «Quello che dobbiamo fare ora è pensare al presente. Non sappiamo cosa accadrà, non sappiamo i programmi. Non sappiamo niente. Parlare di mercato non ha senso».

