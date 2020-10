Massimo Sarti

Due ingenuità costano carissime all'Inter, che meriterebbe di più del 2-2 con il quale il Borussia Moenchengladbach la inchioda a San Siro nell'esordio in Champions League. E i nerazzurri devono anche felicitarsi per il punticino, acciuffato al 90' da un onnipresente Romelu Lukaku. Non basta la doppietta del belga a far scattare la squadra di Antonio Conte in testa al gruppo B insieme allo Shakhtar Donetsk. Nessuna traveggola: gli ucraini (che riceveranno l'Inter martedì prossimo) a sorpresa sbancano 2-3 Madrid, lasciando il Real di un bianco terreo.

A complicare i piani di Conte arriva la positività al Sars-CoV-2 di Hakimi, che si aggiunge a Young, Gagliardini, Skriniar, e Radu, ancora appiedati per lo stesso motivo. «Non è stato facile sapere alle 17 dell'indisponibilità di Hakimi. I ragazzi hanno reagito, sono stati più uomini che calciatori. La squadra ha giocato bene, anche se ci sono stati degli errori». Così il tecnico salentino.

A destra c'è l'esordio di Darmian, ma l'Inter si aggrappa al solito Lukaku, a bersaglio dal cuore dell'area per l'1-0 del 49' e per il 2-2 del 90'. Per l'ex United sono 40 i gol nell'Inter in 56 partite, 6 in 5 gare in questa stagione. «Non è un buon risultato. Abbiamo sbagliato tantissime occasioni e preso due gol per colpa nostra. Certi errori si pagano», afferma Lukaku. In mezzo, due tiri e due gol del Gladbach. In corrispondenza di due svarioni di Vidal, che causa il rigore (fallo su Thuram jr) trasformato dall'algerino Bensebaini al 63' e si lascia scappare Hofmann per il sorpasso dell'84'. Il Var prima fa scoprire all'arbitro olandese Kuipers il penalty e poi certifica (dopo lunghissima attesa) la posizione regolare del tedesco.

Un palo clamoroso al volo di Lautaro Martinez (Sanchez sostituito dal Toro dopo il riposo per una contrattura all'adduttore destro) sull'1-1 alza la rabbia dell'Inter, che non riesce ad allontanare le scorie del derby.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA