Dove eravamo rimasti con Zlatan Ibrahimovic? Quasi due mesi fa (era il 22 novembre) segnava una doppietta a Napoli e si faceva male. Al rientro da titolare a Cagliari (dove aveva realizzato il 10 gennaio 2020 il primo gol della seconda avventura rossonera), lo svedese sigla un'altra doppietta (la quinta in campionato, 12 centri in 8 presenze, compreso lo spezzone breve di sabato scorso con il Torino) e permette al Milan di sbancare la Sardegna Arena e di tornare a +3 sull'Inter. Si dilata di nuovo il vantaggio anche sulle altre avversarie: +9 su Napoli e Roma, +10 sulla Juventus.

Il Diavolo ha pressoché raddoppiato il bottino di punti rispetto alla diciottesima giornata del passato torneo: 22 contro 43. Impressionante la marcia della squadra di Stefano Pioli, incurante delle tante assenze, tra positività al coronavirus, infortuni e squalifiche. Il tecnico, sul sogno scudetto, mantiene il basso profilo: «Dobbiamo pensare sempre che la prossima gara è quella più importante. A marzo, forse ad aprile, guarderemo la classifica, non prima. Lotteremo per entrare nelle prime quattro. Anche questa partita è stata vinta lottando. Poi la qualità ha fatto la differenza».

Ibra torna e si guadagna subito un rigore, il dodicesimo all'attivo per il Milan. Ingenua la spinta di Lykogiannis. Dal dischetto non va Kessie, ma lo stesso Ibra, che ha troppa voglia di riassaporare il gusto del gol. E non sbaglia. Calabria coglie un palo clamoroso nel primo tempo e al 52' si inventa l'assist in profondità per il raddoppio di Ibrahimovic, con il Var che corregge l'assistente e sancisce la posizione regolare dello svedese.

Qualche patema d'animo nel finale (con proteste del Cagliari per un contatto in area tra Brahim Diaz e Sottil) perché, appena entrato, Saelemaekers prende due gialli rapidi e si fa cacciare al 74'. Mancherà sabato a San Siro contro l'Atalanta e sarà squalificato pure Romagnoli. Da verificare poi la lombosciatalgia che ha messo ko Kjaer a metà gara. «Solo un fastidio, meglio non rischiare», spiega Pioli.

Benedetti, comunque, gli arrivi di Meite (esordio nella ripresa) e Mandzukic: «La società è ambiziosa e l'arrivo di Mario va in questa direzione», afferma Pioli. «Con lui saremo in due a mettere paura agli avversari», sentenzia Ibra. «Se credo nello scudetto? Credo in Zlatan». Come dagli torto...

