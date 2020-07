Massimo Sarti

Dopo un primo tempo di grandi difficoltà l'Inter ribalta l'Hellas Verona a inizio ripresa. Ma quando sembra in controllo del match incassa il 2-2 all'86'. Veloso fa ingoiare ai nerazzurri un boccone amaro al Bentegodi. Nessun riscatto pieno dopo lo stop con il Bologna. L'Inter si ritrova quarta in classifica, perché adesso terzi sono gli altri nerazzurri, quelli dell'Atalanta. La seconda piazza della Lazio dista tre lunghezze: non sono tante, ma per Antonio Conte prosegue la teoria di punti persi in maniera quanto meno rivedibile.

Skriniar torna in campo dopo tre giornate di squalifica e lo fa in maniera disastrosa, stendendo un tappetino rosso all'incedere di Lazovic, che a sinistra irretisce lo slovacco e dopo neppure 2' porta in vantaggio l'Hellas. Per l'Inter salita ripidissima sin dalle prime battute: talmente ripida che i nerazzurri fanno fatica a superare la metà campo. Gli scaligeri potrebbero raddoppiare, ma Handanovic viene salvato dal palo su botta dalla distanza di Veloso, mentre il sinistro al volo di Dimarco va fuori di un nulla. Sino ad un certo punto il più pimpante nell'Inter è Conte, che duella dialetticamente in panchina con uno scatenato Ivan Juric, ma che vede una parvenza (minima) di reazione dei suoi solo nella seconda metà del primo tempo, ma Gagliardini, Brozovic e Sanchez fanno solo il solletico a Silvestri.

Il cileno (preferito a Lautaro Martinez) cresce però con il passare dei minuti, seppur il fulcro della manovra nerazzurra resti la palla per il totem Lukaku. Dalla difesa dell'ennesimo possesso spalle alla porta, il belga al 49' si inventa un palo, che Candreva ribadisce in rete. Lo stesso ex laziale al 55', servito da Gagliardini, propizia da destra lo sfortunato autogol di Dimarco per l'incredibile sorpasso. Per l'ennesima volta il calcio dimostra di non essere una scienza esatta.

Pensando al primo tempo e alla primissima azione della ripresa, con il rischio di un pasticcio letale tra Handanovic e De Vrij. Faraoni (altro ex) si divora il 2-2 a stretto giro, ma non è più il Verona pimpante e avvolgente dell'avvio. Conte affronta il finale di gara senza Lukaku, e questo è sempre una notizia. Il Toro Martinez entra e vuole scrollarsi di dosso l'errore dal dischetto di Bologna, ma Silvestri gli impedisce di chiudere i conti. Evento fatale, perché l'Inter si fa sorprendere all'86' da una bella azione gialloblù, stile primo tempo. Ospiti troppo passivi e Miguel Veloso fa 2-2. Per Eriksen (appena tre cambi per Conte) solo 8', compreso il recupero. Tardi.

