Dopo tanta gloria, prolungata nel tempo, la caduta non può che essere fragorosa. Il Milan, dopo 24 risultati utili consecutivi, perde pesantemente 0-3 a San Siro con il Lille: era dal novembre 2011 (2-3 con il Barcellona) che non subiva tre reti in casa in Europa. E al Meazza aveva conosciuto lo scorso 8 marzo in campionato contro il Genoa l'ultimo amaro calice della sconfitta. Poi il lockdown, la ripresa, l'estate e la nuova stagione.

Sempre, senza stop per i rossoneri di Stefano Pioli. Sino alla tripletta del turco Yusuf Yazici, vecchio pallino di mercato della Lazio, che permette ai francesi di raggiungere quota 7 e di scavalcare il Diavolo in testa al gruppo H di Europa League, al termine delle tre giornate del girone d'andata. Un girone rimescolato anche dall'altrettanto netto 1-4 dello Sparta Praga a Glasgow sul Celtic. Ora i cechi sono a 3 punti (a -3 dal Milan), mentre gli scozzesi rimangono inchiodati a quota uno. Giovedì 26 novembre Gigio Donnarumma e compagni saranno a Lille per il retour-match: vietato concedersi altre pause.

«Non abbiamo sottovalutato la partita, il Lille è forte. Ci siamo complicati la vita da soli, ma mi aspettavo che i ragazzi potessero essere più pericolosi. Ho una squadra giovane, ma matura. E le squadre mature sanno reagire in fretta», afferma Pioli, pensando al posticipo ancora a San Siro di domenica sera con il Verona.

Milan irriconoscibile, soverchiato fisicamente dall'aggressività e dalla velocità dei giocatori del Lille. Agevolati però dagli errori rossoneri. A cominciare dalla spinta di Romagnoli su Yazici (leggera, ma più che ingenua), che induce l'arbitro polacco Frankowski a concedere ai transalpini il rigore, trasformato dallo stesso Yazici. Che fa doppietta al 55' con un destro dalla distanza e grazie ad una grossolana indecisione di Donnarumma, che sbaglia il tuffo e si fa scavalcare dal rimbalzo della palla. «Abbiamo regalato due gol. Dobbiamo restare più concentrati», conferma Brahim Diaz. Il tris di Yazici (sette centri nelle ultime cinque gare ufficiali) conclude una splendida ripartenza del Lille, a sorprendere un Milan svagato e scorato.

La nefasta serata rossonera coinvolge anche Ibrahimovic, sostituito al 62' dopo aver impensierito Maignan solo su punizione nel primo tempo. Lo svedese, uscendo, gesticola e parla con se stesso. «Non so cosa abbia detto, di certo non era soddisfatto della prova sua e della squadra», glissa Pioli. Anche Rafael Leao, entrato dopo il riposo, fa poco contro i suoi ex compagni.

