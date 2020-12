Massimo Sarti

«Dopo Liverpool e Ajax ci mancava il terzo squadrone. Speriamo di continuare a fare bella figura, saremo all'università del calcio». Questa la reazione del presidente Antonio Percassi al sorteggio di Nyon, che ha visto l'Atalanta accoppiata al Real Madrid negli ottavi di Champions League, con andata mercoledì 24 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo e ritorno martedì 16 marzo a Valdebebas. Per Zinedine Zidane altro salto stagionale in Lombardia, dopo aver contribuito all'eliminazione dell'Inter.

Ma, a proposito di squadroni, la Dea ha già battuto nel girone Liverpool ed Ajax, sfiorando l'impresa nel quarto secco dello scorso agosto con il Paris-Saint Germain.La doppia sfida con il Real rischia seriamente di non vedere protagonista il Papu Gomez, la cui storia postata ieri su Instagram può suonare come un addio: «Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano».

È l'onda lunga dello screzio con Gian Piero Gasperini, in campo e negli spogliatoi, durante la partita interna con il Midtjylland. E attenzione: per il futuro dell'argentino, oltre ad opzioni sotiche come Cina e Arabia Saudita (la scorsa estate ricevette una ricca offerta dall'Al Nassr) spunta l'ipotesi Milan, già a gennaio, soprattutto se i rossoneri dovessero cedere Calhanoglu.

