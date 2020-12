Massimo Sarti

Dopo il primo quarto d'ora di match, con il Milan ibernato in difesa e sotto 0-2 con il Celtic, sperare nella qualificazione anticipata ai sedicesimi di Europa League sembrerebbe cosa impossibile per i rossoneri. Alla fine della gelida serata di San Siro il passaggio del turno aritmetico diventa realtà per la squadra di Stefano Pioli. Il tecnico del Diavolo festeggia il rientro in panchina dopo il coronavirus con uno splendido 4-2 in rimonta. Per la prima volta in Europa il Milan riesce a imporsi dopo aver incassato un doppio svantaggio. «Un altro record? Pensiamo soprattutto a crescere e alla voglia che abbiamo avuto di riprendere la partita dopo le difficoltà iniziali». Così Pioli. Un aiutino arriva anche dalla Francia e dal 2-1 del Lille sullo Sparta Praga.

Giovedì prossimo, in Repubblica Ceca il Milan (sempre a -1 dalla vetta) tenterà l'attacco al primo posto nel gruppo H, ma dovrà vincere e sperare in una mancata affermazione del Lille in casa del fanalino di coda Celtic.

Inizio da incubo per i rossoneri, che subiscono al 7' da Rogic (erroraccio di Krunic) e al 14' da Edouard (gol col cucchiaio), con la retroguardia in bambola. In mezzo l'infortunio di Kjaer, un problema muscolare alla coscia destra che lo allontana dal posticipo di campionato di domenica sera a Marassi con la Sampdoria. Al 24' è Calhanoglu a dare la scossa a un Milan svagato con una gran punizione dal limite.

Immediato (26') il 2-2 di Castillejo, uno dei migliori della serata. Al pari di Hauge: è del norvegese il 3-2 capolavoro del 50', progressione in dribbling da sinistra e destro piazzato all'angolino opposto. «Ogni giorno lavoro per migliorare, cerco di imparare. Abbiamo avuto una bella reazione», dichiara soddisfatto Hauge. Chiude Brahim Diaz all'82' su assist dello stesso Hauge, non prima di un balzo felino di Gigio Donnarumma su velenosa punizione mancina di Christie. Chiude Pioli: «Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano».

