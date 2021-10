Massimo Sarti

Dopo aver vinto una sola delle ultime quattro sfide di campionato, l'Inter torna al successo superando 0-2 l'Empoli al Castellani. Una risposta importante dei nerazzurri dopo i tre punti sfumati in extremis contro la Juventus. Inter sempre terza a -7 dalla vetta occupata dal Milan, in attesa di Napoli-Bologna di stasera.

«Abbiamo fatto ciò che c'era da fare, giocando nel modo in cui c'eravamo preparati. Siamo stati bravi a gestire la palla e a far correre l'Empoli da una parte e dall'altra. I gol di D'Ambrosio e Dimarco sono in più rispetto a quelli che ci aspettiamo abitualmente da giocatori come Dzeko e Lautaro. Mi dispiace che Lautaro e Sanchez non siano riusciti a segnare, lo avrebbero meritato», dice Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi. Sono quattro i cambi decisi da Inzaghi (in tribuna squalificato, in panchina c'è il fido talismano Farris) rispetto alla sfida con la Juventus; riposano Skriniar, Calhanoglu, Perisic e Dzeko, sostituiti da D'Ambrosio, Gagliardini, Dimarco e Sanchez. D'Ambrosio e Sanchez sono alla prima stagionale da titolari e sono proprio loro due a confezionare il vantaggio nerazzurro al 34'.

Cross delicato del Niño Maravilla e gran torsione di testa del difensore, che spedisce la palla in rete lontana dai guantoni di Vicario.

È questo il premio ad un'Inter in crescita dopo i primi 20' in cui il solito organizzato Empoli si fa apprezzare. Al 19' Luperto ha nel cuore dell'area avversaria una palla ghiotta sul sinistro, spiazza Handanovic, ma non supera la scivolata proprio di D'Ambrosio, protagonista anche di un leggero tocco in area su Bajrami proprio prima del gol. Chiffi lascia correre e, a differenza del caso Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juventus, non c'è richiamo dell'arbitro al video da parte dei colleghi in sala Var.

Ad arrabbiarsi, questa volta, è il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli: «Anche mio nipote di 4 anni avrebbe visto che era rigore. Perché il Var non è intervenuto ad aiutare l'arbitro? Non chiedo aiuti, chiedo solo il nostro. E oggettività».

Al 53' l'Empoli resta pure in 10: espulso Ricci per un brutto e plateale fallo su Barella. L'Inter prova ad approfittarne subito, ma Vicario è bravo su Darmian e il successivo gol di Sanchez è in fuorigioco. Al 59' palo clamoroso di Gagliardini, al 63' strepitosa parata di Vicario su incornata pressoché a colpo sicuro di Lautaro. Al 67' la palla meravigliosa di Lautaro deve essere solo spinta nel sacco da Dimarco, al secondo sigillo stagionale. «Siamo un grande gruppo e lavoriamo tutti i giorni per restare attaccati agli altri. Noi non molliamo», afferma l'autore del raddoppio nerazzurro.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA