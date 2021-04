Massimo Sarti

Dopo aver battuto il Milan, lo Spezia riesce a strappare al Picco un punto alla capolista Inter. Finisce 1-1 l'infrasettimanale, che permette ai nerazzurri comunque di tornare a +10 sul Milan, sconfitto a San Siro dal Sassuolo. L'Atalanta, vincendo stasera a Roma, potrebbe portarsi a -9 dalla vetta. Calcoli alla mano, all'Inter mancano 9 punti in 6 giornate per portarsi a casa lo scudetto.

Per la squadra di Antonio Conte è il secondo pareggio consecutivo dopo la lunga striscia di 11 affermazioni consecutive. Un pari giunto in rimonta, perché è lo Spezia a portarsi in vantaggio al 12' con Farias, complice anche un'indecisione di Handanovic. L'1-1 lo insacca caparbio al 39' Perisic, dopo assist di Hakimi.

Nella ripresa lo Spezia cerca di non rintanarsi, gioca con il suo solito coraggio, esponendosi comunque alle folate nerazzurre. Lautaro Martinez colpisce due legni, il primo dopo una quasi papera di Provedel. Il portiere dello Spezia è invece bravissimo a fermare per due volte Romelu Lukaku, lanciato verso la rete da uno sciagurato retropassaggio di Ismajli.

Nel finale due reti annullate per fuorigioco all'Inter, con Lukaku (offside di Hakimi) e Lautaro. «Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla a nessuno», precisa Conte. «La partita è stata fatta bene, con intensità e giuste geometrie. Avremmo solo dovuto essere più qualitativi nell'ultimo passaggio. Il traguardo inizia a vedersi, la pressione è inevitabile, ma i ragazzi sono sempre sul pezzo».

Il discorso si sposta poi sulla Superlega, dalla quale anche l'Inter si è chiamata fuori: «Mai vanno dimenticate le tradizioni e l'aspetto meritocratico dello sport. Però è giusto che anche l'Uefa rifletta su tutto questo. I club devono essere premiati in maniera più congrua. L'Uefa si prende quasi tutti i diritti lasciandone una piccola parte alle società che investono».

Molto attese soprattutto le parole di Beppe Marotta: «Il mio ruolo di consigliere federale? Avremo una riunione in Figc e rimetterò il mandato. Se non vorranno che resti farò un passo indietro. All'ad nerazzurro non è andata giù l'accusa di «tradimento» arrivata dal patron del Torino Urbano Cairo: «Un attacco violento e pubblico che non concepisco. Nascono poi minacce private e anonime come conseguenza ed è un fatto grave. Uno può dire quello che pensa, ma con calma, non offendendo, dando del traditore e del Giuda. Non lo sono».

