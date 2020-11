Massimo Sarti

Disastro Inter, ora davvero in guai seri in Champions League. Il Real Madrid (senza, tra gli altri, Sergio Ramos e Benzema) distrugge le speranze europee dei nerazzurri e di Antonio Conte con un inequivocabile 0-2 a San Siro, che ricorda Diego Armando Maradona con uno struggente minuto di assoluto silenzio. Game over, o quasi, sulle speranze dell'Inter di acciuffare gli ottavi di finale. I nerazzurri, sempre ultimi nel gruppo B con 2 punti (e per la prima volta nella storia senza successi nelle prime 4 partite di Champions) sono obbligati a vincere martedì prossimo a Moenchengladbach sul Borussia (travolgente 4-0 sullo Shakhtar e ancora primo nel girone davanti al Real) e il 9 dicembre al San Siro sullo Shakhtar, E potrebbe non bastare.

Un pari a Valdebebas tra blancos e tedeschi all'ultima giornata manderebbe comunque tutto all'aria per Handanovic e compagni. «La speranza è l'ultima a morire». Il capitano sloveno si aggrappa a quella. L'Inter non ha molto di più. «Già è difficile giocare contro squadre importanti come il Real. Se poi vai subito sotto di un gol e rimani in dieci, diventa una montagna ardua da scalare. Difficile rimettersi in gioco, anche a causa del rosso a Vidal per eccesso di proteste.

C'è stato comunque grande impegno, non dimentichiamoci che giocavamo con il Real», afferma Conte. «Non dobbiamo abbatterci, l'unica strada possibile da percorrere è il lavoro, con umiltà, senza farci ammaliare da sirene che arrivano dall'esterno». Intanto però la terza eliminazione consecutiva ai gironi di Champions è tremendamente vicina.

L'Inter deve recitare il mea culpa per un inizio di partita colpevolmente molle, che porta già al 7' al rigore realizzato da Eden Hazard e concesso per un tamponamento in area di Barella ai danni di Nacho. Ma la madre di tutte le sciocchezze è al 33' la reiterata protesta di Vidal per un presunto contatto da penalty di Varane nei suoi confronti. Mentre l'arbitro inglese Taylor attende il check del Var (che potrebbe anche dar ragione all'Inter, ma così non sarà...) il cileno si guadagna (si fa per dire...) due ammonizioni in sequenza, lasciando l'Inter in dieci.

Nella ripresa, con D'Ambrosio e Perisic sulle fasce al posto di Bastoni e Lautaro Martinez, i nerazzurri provano ad essere più aggressivi, ma al 59' Rodrygo, entrato da pochi secondi, propizia l'autogol di Hakimi. Game over al Meazza. Nulla più da dire, se non per i 4' soli concessi da Conte a Eriksen. Di certo se ne parlerà.

