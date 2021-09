Massimo Sarti

Dal Cholo al Cholo. Contro l'Atletico Madrid il Milan giocò (perdendola 0-1, gol di Diego Costa all'83') l'ultima gara a San Siro in Champions League prima di una pausa durata oltre sette anni. Stasera saranno curiosamente ancora i colchoneros a battezzare il ritorno del Milan.

E sempre con Diego Pablo Simeone in panchina, come succede dal 2011 e succederà sino al 2024, anno di scadenza dell'ultimo rinnovo del tecnico argentino. «È sempre bello poter tornare a giocare una partita contro un'avversaria così e poi sono contento di tornare in Italia, ho vissuto grandi momenti come calciatore e come allenatore (al Catania, ndr). E San Siro è uno stadio che mi piace molto». Anche se nel 2016 ci ha perso una finale di Champions ai rigori con il Real Madrid.

Al Meazza Simeone senior (ora in Italia c'è il figlio Giovanni, appena tornato al gol con la maglia del Verona) è stato protagonista di grandi battaglie (e di derby infuocati) con la maglia dell'Inter. Era la squadra di Ronaldo il Fenomeno e di Gigi Simoni, trionfatrice in Coppa Uefa nel 1998. In precedenza, da avversario, come giovane virgulto nel Pisa e poi come perno a centrocampo della Lazio vincitrice di quattro titoli, tra cui lo scudetto del 2000. Da allenatore otto titoli con l'Atletico Madrid campione di Spagna in carica. L'unico capace di inserirsi in Liga tra Barcellona e Real.

Il Cholo ha grande rispetto per il Milan di Stefano Pioli: «È una grande squadra, è una rosa che è cresciuta molto in questi ultimi anni. Sappiamo di affrontare una rivale importante. Il Milan ha un'ottima dinamica di gioco e, pur avendo perso, ha fatto bene nella trasferta di Liverpool. Giocheremo comunque con tranquillità, daremo il massimo e so che potremo far loro del male».

All'esordio in Champions l'Atletico Madrid ha fatto 0-0 in casa del Porto. In Liga è secondo con il Siviglia a -3 dal Real Madrid ed è reduce dal primo stop stagionale, 1-0 contro l'Alaves: «Hanno cercato di sottrarci degli spazi per creare più gioco». Pioli deve prendere esempio?

