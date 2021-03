Massimo Sarti

Con le unghie, con i denti, con il cuore, ma anche con il gioco, in barba alle numerose assenze. Il Milan in rimonta strappa un 1-1 a Old Trafford con il Manchester United, segnando di testa con Simon Kjaer al 92'. «Siamo venuti qui con personalità, con il petto in fuori, facendo una partita da Milan», osserva proprio il danese.

Ed è un pareggio assolutamente meritato per gli uomini di Stefano Pioli, con la rete in trasferta che permetterà ai rossoneri di superare gli ottavi di Europa League con uno 0-0 nel ritorno di giovedì prossimo a San Siro. La qualificazione è ancora aperta, nonostante il Milan sia sceso sul campo del Teatro dei Sogni senza Romagnoli, Calhanoglu, Rebic, Theo Hernandez, Bennacer, Mandzukic e l'ex Ibrahimovic. «È stata una grande partita. Abbiamo saputo comandare e soffrire. Prestazione importante, che darà ulteriore fiducia ai miei calciatori. Io sto allenando un gruppo eccezionale dal punto di vista tecnico professionale e umano. E si poteva fare anche qualche cosa in più », afferma Pioli. «Per passare servirà un'altra prova di livello, ma ora buttiamoci sul campionato», su Milan-Napoli di domenica sera al Meazza.

La zuccata di Kjaer (al suo primo gol con il Diavolo) arriva dopo il vantaggio al 50' da parte di Amad Diallo, 18enne ivoriano con cittadinanza italiana allo United da gennaio, dopo il faraonico trasferimento dall'Atalanta per 40 milioni di euro bonus compresi. Il baby talento, entrato a inizio ripresa, anticipa di testa l'uscita di Donnarumma, infilandosi tra Tomori e Dalot. Una distrazione collettiva del Milan, anche nel lasciar libero Bruno Fernandes (ex Novara, Udinese e Sampdoria dalle nostre parti) di fornire l'assist.

Il Milan segna già all'11' con Kessie, ma l'arbitro sloveno Vincic annulla dopo silent check con la sala Var per un controllo con un braccio dell'ivoriano, per la verità tutt'altro che evidente. «Io dalla panchina ho visto solo un gran gol e il giocatore assicura di non aver giocato la palla con la mano», riferisce Pioli.

Dall'altra parte lo United si divora due gol fatti con Maguire (palo da pochi centimetri) e James (palla out con la porta spalancata). I rossoneri hanno comunque il merito, con buone trame, di costruire tante potenziali opportunità pericolose, mancando però in fase conclusiva. Con qualche rimpianto, pensando alla qualità degli assenti rossoneri che avrebbero forse potuto fare meglio. Per onore di cronaca ricordiamo però anche gli indisponibili nel Manchester United, tra cui nomi altisonanti quali De Gea, Pogba, Cavani e Rashford.

