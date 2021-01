Massimo Sarti

Ci vogliono i rigori per decidere la sfida bis di San Siro tra Milan e Torino, perché nulla schioda lo 0-0 sino al 120'. Sono i rossoneri a esultare per il 5-4 che li spedisce ai quarti di Coppa Italia, dove potrebbe esserci un derby con l'Inter, impegnata oggi a Firenze. Decisiva la parata di Tatarusanu sul quarto penalty granata, battuto da Rincon.

Infallibili, invece, i rigoristi del Diavolo, ovvero Kessie, Theo Hernandez, Tonali, Romagnoli e Calhanoglu. Un bel regalo di compleanno (sono 26 primavere) per capitan Alessio Romagnoli: «Partita tosta, ma noi non molliamo nulla. Il modo migliore per festeggiare». Un'altra soddisfazione dopo il primato in campionato, «che però è ancora lungo. Pensiamo partita dopo partita. Prima il Cagliari, poi l'Atalanta. Per dare sempre il massimo».

Il rientro da titolare di Zlatan Ibrahimovic dura 45 minuti, il tempo di mandare alto un destro al 30' davanti al gigantesco Vanja Milinkovic-Savic. Pioli non può fare più di tanto turnover per le tante assenze. Adatta comunque Kalulu terzino e Calabria di nuovo a centrocampo. Poi rispolvera Musacchio, che non giocava addirittura dallo scorso febbraio.

La difesa è uno dei reparti che avrebbe bisogno di rinforzi dal mercato, ma c'è da registrare l'infortunio occorso all'obiettivo rossonero Mohamed Simakan. Il 20enne centrale francese dello Strasburgo dovrà operarsi ad un ginocchio ed osservare uno stop di circa due mesi. «Trattativa tramontata per Simakan? Non è detto, è un ragazzo che conosciamo bene. Con lui abbiamo affrontato un discorso non soltanto per questo mercato ma anche per la sessione precedente. Le cose perché riescano bisogna farle almeno in due e al momento non c'è niente». Così, senza sbilanciarsi più di tanto, si esprime sull'argomento il dt del Diavolo Paolo Maldini.

Nella ripresa il Milan colpisce due pali in rapida successione, con Dalot (clamoroso) e Calabria. Pioli butta dentro Calhanoglu, Hauge, Kessie e Theo Hernandez. Nel gelo del Meazza il match si scalda con il rosso per proteste, dalla panchina, a Gigio Donnarumma, cui non va giù il mancato fischio di Valeri per un contatto in area tra Milinkovic-Savic e Leao. Brahim Diaz all'86' si divora il vantaggio e si va ai supplementari, dove succede poco o nulla. L'unica (o quasi) nota di cronaca è l'esordio nel Milan, nel secondo overtime, del 19enne trequartista Giacomo Olzer.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA