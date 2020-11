Massimo Sarti

Battere domenica sera la Polonia a Reggio Emilia per centrare un doppio colpo: questo l'obiettivo dell'Italia, reduce dal 4-0 di Firenze in amichevole sull'Estonia: tornare in testa al girone di Nations League a una giornata dal termine e ottenere aritmeticamente un posto tra le dieci teste di serie in vista del sorteggio (Zurigo, 7 dicembre) dei gruppi europei di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In caso di pareggio al Mapei Stadium il sorpasso alla squadra di Robert Lewandowski si complicherebbe, ma un ulteriore pari mercoledì prossimo a Sarajevo contro la Bosnia basterebbe comunque agli azzurri per restare nella decina d'oro del Vecchio Continente (attualmente siamo settimi) all'interno del Ranking Fifa che verrà emesso negli ultimi giorni di novembre.

Insomma, all'Italia mancano due punti in due partite, per non iniziare già in salita il cammino iridato. La formula è simile a quella che, purtroppo, abbiamo provato sulla nostra pelle in vista di Russia 2018: ai Mondiali andrà direttamente solo la prima di ogni girone, mentre la seconda verrà inserita in play-off a 12 (gare a marzo 2022) per arrivare ad ulteriori tre qualificate. Abbiamo già dato con la Svezia nel 2017 ai tempi di Gian Piero Ventura. Esperienza che Roberto Mancini si risparmierebbe volentieri.

Ecco perché il 4-0 sull'Estonia (ventesimo risultato utile consecutivo) è stato importante, al di là delle buone prestazioni delle cosiddette seconde linee. L'azzurro di Germania Vincenzo Grifo, autore di una doppietta mercoledì a Firenze, ha lasciato il ritiro di Coverciano, al pari del veronese Mattia Zaccagni. Si sono invece uniti al gruppo l'interista Nicolò Barella e il laziale Francesco Acerbi. Il ct Mancini, costretto a saltare l'Estonia per la positività al coronavirus, è atteso dall'esito dell'ennesimo tampone che, in caso di risultato negativo, gli permetterebbe di raggiungere gli azzurri nel fine settimana. Tampone oggi anche per Ciro Immobile: nel caso permanesse l'indisponibilità della Scarpa d'Oro, al centro dell'attacco azzurro contro la Polonia, con il ritorno dei titolari, ci sarebbe Andrea Belotti. In difesa sarà squalificato Danilo D'Ambrosio. Leonardo Bonucci, dovesse scendere in campo, raggiungerà le cento presenze con la Nazionale maggiore.



