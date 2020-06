Massimo Sarti

Ancora la bestia nera Sassuolo. Fastidiosa, implacabile a San Siro, quando incrocia l'Inter. I neroverdi acciuffano il 3-3 all'89' e mandano i nerazzurri a -8 dalla capolista Juventus.

Se le speranze scudetto erano complicate prima di questo match, adesso si fanno ancora più impervie. Dopo il sofferto 2-1 sulla Sampdoria, si interrompe subito l'ipotesi di filotto interista, per provare a mettere pressione alle battistrada. Antonio Conte non nasconde la delusione: «Se buttiamo questi punti ci dobbiamo guardare e capire perché ci è capitato di perderne in maniera sciocca. Fai gol all'86' e poi prendi il pareggio. Siamo a -8 dalla vetta? Non so cosa potrà succedere. Voglio che vinciamo le restanti 11 partite. La mentalità deve essere questa: cercare di ottenere il massimo, senza rimpianti. E in questa gara qualche rimpianto c'è». Appuntamento domenica sera al Tardini con il Parma. L'Inter non avrà per squalifica lo stesso Conte (era diffidato ed è stato ammonito), nonché Skriniar, espulso al 93'.

Il Sassuolo non perde al Meazza in campionato contro l'Inter da un clamoroso 7-0 datato 14 settembre 2014. Quasi sei anni dopo i nerazzurri vengono beffati in extremis, ma in realtà per gli emiliani è un punto non immeritato.

Partita strana, al contrario, come strano è questo calcio post pausa per il Covid, in stadi silenziosi e con squadre lunghe sin dalle prime battute. Gli uomini di De Zerbi vanno al riposo sotto 2-1, ma quasi per caso. Segnano subito al 4' con Caputo (difesa di casa da dimenticare) e pungono reiteratamente in velocità. L'Inter dal profondo turnover (titolari Ranocchia, Borja Valero, Moses, Biraghi e Sanchez) viene svegliata da un regalo di Boga, che fa un fallo da rigore su Skriniar al 41': tutto al contrario. Nella norma invece, dal dischetto, il 25° centro stagionale di Romelu Lukaku. Al 46' guizzo di Biraghi su assist di Sanchez e punteggio ribaltato.

Tutto bloccato sino al finale scoppiettante. Da dimenticare l'ingresso di Young, non solo per il goffo sgambetto su Muldur: favore restituito e rigore del 2-2 che Berardi (sesto gol all'Inter) all'81' non si fa sfuggire. Partita al contrario davvero sino in fondo. Marcature ferree queste sconosciute: il Sassuolo dimentica Borja Valero all'86' per il 3-2, l'Inter fa lo stesso con Magnani all'89'.

Ci sono altri mea culpa per i nerazzurri nella ripresa. Sul 2-1 Gagliardini da pochi passi a porta spalancata vuole esagerare e spara una bordata sulla traversa. Sul 3-2 Candreva è troppo morbido in contropiede e si fa fermare da Consigli. Peccati mortali.

