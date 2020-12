Massimo Sarti

Adesso è davvero difficile dire che il Milan non sia da scudetto. Il 3-2 di San Siro sulla Lazio, acciuffato con una zuccata di Theo Hernandez al 92' dopo la rimonta biancoceleste da 2-0 a 2-2, è l'emblema della squadra di Stefano Pioli, che nella difficoltà delle moltissime assenze trova risorse insperate, riuscendo a raddrizzare una partita che sembrava indirizzata verso la parità. E quindi verso la cessione, proprio a ridosso del Natale, del primato all'Inter.

Invece davanti resta il Milan (+1 sull'Inter, addirittura +10 sulla Juventus, che ha comunque la gara con il Napoli da recuperare), che al triplice fischio di Di Bello esplode di gioia in campo. Tutti insieme. Anche con la corsa verso la Curva Sud, come dedica ideale ai tifosi che non possono essere allo stadio, ma che certo continuano a sognare. Ormai non è più una questione di con o senza Ibrahimovic. Addirittura senza lo svedese il Milan ha avuto in campionato un rendimento superiore, 2,5 punti a gara, rispetto ai 2,33 nelle 6 partite disputate da Ibra. Ma non sono solo questi i numeri impressionanti del Diavolo: 2020 chiuso con 79 punti in 35 partite di serie A. Le altre sono tutte dietro.

Milan primo anche nel numero di vittorie, 23. «Dovevamo fare un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono orgoglioso di questa squadra, che ha una grande voglia di non mollare sino all'ultimo. Stiamo facendo qualcosa di importante». Così Pioli, in mezzo al campo impazzito di gioia al 3-2 di Theo.

Rossoneri avanti 2-0 già al 17': prima si sblocca Rebic con un colpo di testa vincente su angolo di Calhanoglu. Poi è lo stesso turco a trasformare il rigore concesso per un mani in area di Patric su tiro di Rebic. Al 28' accorcia Luis Alberto, dopo strepitosa parata di Donnarumma su tiro dal dischetto di Immobile (penalty concesso per un pestone di Kalulu a Correa). La Lazio sale in cattedra e pareggia al 59' con una splendida volée di Immobile su lancio di Milinkovic-Savic.

Il Milan sembra stanco, ma trova le energie per il rush conclusivo. L'ex Reina salva su Rebic, prima dell'apoteosi (con secondo assist di Calhanoglu) firmata Theo Hernandez. Liberatorio l'abbraccio con il dt Paolo Maldini: «Lui è stato il miglior terzino della storia. Ma io lavoro ogni giorno per diventare il migliore al mondo», dice il francese. E attenzione infine alla convinzione di Pioli su Calhanoglu: «Il suo rinnovo? Non penso ci siano problemi. C'è una trattativa, ma sono sicuro che la sua volontà sia quella di rimanere con noi».

