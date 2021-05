Massimo Sarti

A Reggio Emilia la Roma di Betty Bavagnoli vince la prima Coppa Italia femminile della sua storia battendo 3-1 ai rigori il Milan di Maurizio Ganz, dopo lo 0-0 del 120'. L'ex Ceasar para due conclusioni dal dischetto di Boquete e Grimshaw. Decisivo anche il palo di Tucceri Cimini. Come per la finale maschile tra Juventus e Atalanta, la partita vede al Mapei Stadium il ritorno del pubblico: sono circa 1400 gli spettatori presenti. Grande equilibrio, con le due squadre che si affrontano con tanto agonismo. Dopo neanche un minuto la britannica Dowie per il Milan cerca di scavalcare il portiere della Roma Ceasar, con palla fuori. Al 15' ci prova per le giallorosse Lazaro. Al 29' Ceasar deve respingere con i pugni un destro della sudafricana del Milan Jane. Nella ripresa (63') provvidenziale intervento di Linari per fermare Dowie lanciata a rete. Al 77' gran tiro per il Milan della spagnola Boquete, respinto però dalla schiena della compagna di squadra Grimshaw. Al 92' per la Roma destro della svizzera Bernauer alto di un soffio e brivido per il Diavolo. Supplementari con traversa del Milan, su azione d'angolo battuto da Tucceri Cimini. Due parate, poi, di Ceasar su botte di Hasegawa e Boquete.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA