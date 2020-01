Massimo Sart

MILANO - Tenuta in corsa per lo scudetto dal Napoli, che domenica ha fermato la Juventus al San Paolo, l'Inter si affida per sognare a Christian Eriksen, che oggi diventerà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Con annuncio in grande stile per un giocatore voluto fortemente dalla dirigenza e da Antonio Conte, tanto da sborsare al Tottenham 20 milioni di euro per sottrarlo tra sei mesi ad un'asta tra molte grandi d'Europa, quando il centrocampista (che guadagnerà 10 milioni a stagione compresi bonus sino al 30 giugno 2024) sarebbe andato a scadenza di contratto.

La prima giornata milanese di Eriksen è cominciata ieri poco dopo le 10 con l'atterraggio allo scalo dei voli privati dell'aeroporto di Linate. Il danese ha poi svolto le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano («Sono felice? Certo», ha brevemente risposto in inglese) e i test di idoneità sportiva al Coni di via Piranesi. Dove Eriksen ha trovato il tempo di affacciarsi da una finestra e di salutare, sorridente e con i pollici in alto, i tifosi (uno anche con la maglia del compianto Kobe Bryant) che lo stavano acclamando e che hanno pure fatto da sfondo ad un selfie effettuato dall'ormai ex centrocampista del Tottenham.

Il contatto con Appiano Gentile avverrà oggi, in corrispondenza con la rifinitura dei nerazzurri, che domani sera riceveranno a San Siro la Fiorentina per il quarto secco di Coppa Italia, alla ricerca di un posto un semifinale contro il Napoli.

Difficile che Eriksen, pur utilizzato con la maglia degli Spurs da José Mourinho quasi sino all'ultimo, sia subito convocato da Conte. Che potrebbe aspettare la trasferta di domenica in posticipo in campionato a Udine. In quel caso il vernissage del danese al Meazza sarebbe rimandato al 9 febbraio, nel rutilante palcoscenico del derby.

Oggi l'attesa sarà in particolare per le decisioni del giudice sportivo per i fatti di Inter-Cagliari. Per Lautaro Martinez, espulso dopo un duro faccia a faccia con dell'arbitro Manganiello, sembrano probabilissime almeno due giornate di squalifica. Se fossero solo due, il Toro salterebbe il derby, ma non il successivo big-match dell'Olimpico con la Lazio. E forse anche temendo una stangata più dura nei confronti dell'argentino, sta tornando di stretta attualità il nome dell'attaccante francese Giroud, del Chelsea. L'Everton di Ancelotti vuole Vecino, ma c'è ancora differenza tra domanda e offerta. Tornando al caos del fine partita di domenica, anche il terzo portiere Berni ha ricevuto il rosso. Lo stesso Conte ed altri membri della panchina hanno protestato animatamente dopo il triplice fischio.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

