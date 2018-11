Massimo Ranieri sogno senza fine

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaIl sogno di Massimo Ranieri dura da quattrocento repliche. Eppure di risveglio ancora non si parla. Il sogno è quello del recital Sogno e son desto In viaggio, che questa sera ritorna a Milano, agli Arcimboldi, con una versione rinnovata e arricchita. Il merito di tanta tenuta va alla bravura dell'artista napoletano, capace di incantare il pubblico con uno spettacolo che sfocia in poesia e struggimento attraverso un canovaccio ormai rodato e sempre affascinante. In scaletta, i classici della canzone italiana, da Fabrizio De André a Francesco Guccini, da Luigi Tenco a Lucio Battisti a Pino Daniele. E anche titoli di grandi autori esteri come Charles Aznavour. Ranieri canta, recita, balla, racconta aneddoti, il tutto con un'intensità che, appunto, non sembra mai abbastanza per il pubblico, che da qualche anno non smette di applaudire e benvolere questo spettacolo. Un tuffo tra il passato e il presente di uno dei più grandi artisti italiani.