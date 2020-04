Massimo Bonini, segretario generale della Cgil di Milano, cosa pensa della fase 2 con le riaperture il 4 maggio?

«Per noi conta la salute dei cittadini. Quindi, è giusto trovare un equilibrio che tenga conto, appunto, della salute e dell'andamento economico, perché siamo consapevoli della profonda crisi che stiamo vivendo».

Ovvero?

«Si deve pensare alla riapertura quando la curva della pandemia è più tranquillizzante e quando ci sono tutte le protezioni per i lavoratori. Ad oggi, mancano entrambi i presupposti. Magari fra una settimana la fotografia migliora. Tuttavia, abbiamo due settimane per preparare un piano complesso che garantisca la ripresa in sicurezza».

Quali punti sul tavolo?

«Come organizzare le attività nei posti di lavoro, sui dispositivi anti-contagi, con attenzione agli esercizi aperti al pubblico; sulle strategie da adottare sui mezzi pubblici. Riorganizzare la vita dei figli, visto che le scuole sono chiuse. E decidere come procedere con i test sierologici».

I ragionamenti sono in corso?

«Ma non sono chiari. La politica non si è calata nella realtà lavorativa e mancano ancora delle linee guida dal governo uguali per tutti, con il rischio che ognuno inventi la propria ricetta».

Cosa propone?

«Aperture scaglionate: si parte dalle categorie più proteggibili. E stop a negozi non di prima necessità, bar e ristoranti».(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 05:01

