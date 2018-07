Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaVisioni in musica. Ossia, rock psichedelico ed elettronica francese. Musica visionaria insomma. E' quanto propone martedì 17 all'Ippodromo Snai di San Siro il MIlnao Summer Festival, con un doppio appuntamento dal vivo con gli MGMT e a suguire i Justice.I primi: band americana, formata dal due newyorchese Ben Goldwasser e Andrew Van Wyngarden, da poco usciti con un nuovo disco, intitolato Little dark age. Fanno una musica che si richiama molto alla psichedelica anni Sessanta. Non a caso sono piaciuti anche a Paul McCartney, che li ha voluti per aprire i suoi concerti nel 2009.Altro sound per i Justice (nella foto), che hanno creato sinora dischi di musica dance, riprendendo le sonorità del cosiddetto French Touch: quel movimento di elettronica partito negli anni '90 appunto in Francia e che ha rinnovato a suo modo questo genere. Fanno parte della scuderia del produttore Pedro Winter, che ha lavorato anche con i Daft Punk, altro grande nome del French Touch. Dal vivo, portano le canzoni del loro ultimo album Woman, pubblicato nel 2016 e diventato oltre che un best seller un disco di culto per tutti gli amanti della dance. Per tutti gli appassionati, un appuntamento da non perdere.In via Diomede 1, ore 20 (inizio supporter). Ingresso da 41 a 57 euro.riproduzione riservata ®