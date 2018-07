Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaVero nome: Gionata Boschetti. Ma così dice poco o nulla. Meglio il nome d'arte: Sfera Ebbasta, quello con cui da Cinisello Balsamo in due anni è diventato un idolo del rap italiano. Due anni, da emarginato della periferia milanese a star. Anzi: Rockstar, come si intitola il suo disco, best seller tra rap appunto, ma anche elettronica. Quel sound che ora si chiama trap.Venticinque anni, un look che farebbe invidia anche ai rapper americani, Sfera Ebbasta è stasera al Rugby Sound Festival di Legnano, con le canzoni del suo disco, arrivato in un batter d'occhio ai primi posti delle classifiche. «Il rock in Italia è andato in calando e al suo posto sono arrivato io con i miei colleghi. Il nostro stile di vita? Stare fuori di testa, fare le ore piccole, vivere subito qui e ora. Adesso le nuove rockstar siamo noi». Parola di Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta.