Ventisei anni di carriera non sono pochi per nessuno. Lo sanno bene i Negrita, Pau, Drigo e Mac, domenica al Teatro degli Arcimboldi. A ben guardare sono una delle più longeve rock band italiane.

A teatro portano un set acustico, diverso dagli altri tour più recenti. Voce e chitarre, con una scaletta in cui ci sono brani scelti di sera in sera, ormai da un ampia discografia a disposizione. «Ci piacciono sempre Neil Young, Dylan, ma anche i Nirvana di Unplugged in New York: ci siamo ispirati sempre ai classici del rock, anche per questo concerto acustico che portiamo agli Arcimboldi», spiega Enrico Drigo Salvi (a destra nella foto), chitarrista del gruppo assieme a Paolo Bruni, Pau, voce, e Cesare Petrachic, Mac, altra chitarra. Loro tre sono gli unici rimasti della formazione originaria che ad Arezzo, nel 1994, esordiva con il primo album ufficiale Negrita. «Recentemente ho incontrato una vecchia amica dei tempi di scuola», racconta Drigo. «Mi ha detto: quanto vorrei tornare indietro. Io no, ho 50 anni. Sono felice così. La possibilità di fare musica, di vivere consapevolmente un bellissimo lavoro, non la scambierei neppure con un'età più giovane». L'ultimo disco pubblicato, Desert Yacht Club, e la partecipazione a Sanremo 2019 hanno effettivamente portato nuova linfa al gruppo, dopo un momento in cui per scelta tutti e tre si erano presi una pausa. «Siamo sempre un gruppo ma anche un collettivo. Ci serve l'ispirazione giusta, sia per scrivere una canzone o un disco. Viaggiamo, facciamo cose, tutto è un bagaglio di esperienza e cultura. Siamo fatti così». Un giovane artista che vi pace molto? «Achille Lauro. L'ho conosciuto a Sanremo. È in gamba. Chi l'ha giudicato ha fatto male. Un po' mi ha ricordato gli anni 70 quando in Inghilterra si criticava David Bowie solo per come si vestiva. Invece ha uno stile, scrive musica con un'attitudine quasi punk ed è uno dei pochi che sa anche scrivere musica».

Venerdì 17 Maggio 2019

