Massimiliano LevaUna volta si chiamava Terence Trent D'Arby. Erano gli anni Ottanta e lui era un fenomeno da classifica. Poi il ritorno, un nuovo nome d'arte, Sananda Maitreya, con cui è stasera al Castello. Un cambio di nome e di rotta, anche se non rinnega i successi. «Quello che potrete sentire col concerto è una retrospettiva della mia musica», racconta. «Credo sarà proprio un bel divertimento».Cantante, compositore con best seller come Delicate, Wishing well, Sign your name, Let her down easy, O Divina, in questa suo tournée sarà accompagnato da una band di quattro elementi in cui figura anche Luis Corna, con lui ha collaborato alla realizzazione di Prometheus & Pandora: undicesimo disco di carriera. Un lavoro corposo.«Questa tournée è nata anche dalla voglia di portare il mio ultimo album, quasi tre ore di musica. Un lavoro dove suono la musica che sento più vicina alla mia anima, ora, una forma di rock che ho cominciato a comporre pensando proprio a un disco concettuale, un concept album. Tutte le canzoni sono state ispirate all'idea che in fondo siamo sempre solo di passaggio. Non possiamo sapere quanto tempo abbiamo, ma credo che sia giusto vivere sempre ogni istante sino all'ultimo. Eho voluto trasportare per questo la mitologia greca nel XXI secolo, partendo dai personaggi di Prometeo e Pandora».Il 17 luglio. Castello Sforzesco. Ore 21 - 20 euro.riproduzione riservata ®