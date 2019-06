Massimiliano Leva

Tempo fa disse: «Il mio successo è un caso». Chissà se oggi ne è ancora convinto Edoardo D'Erme, nome d'arte Calcutta. Classe 1989, di Latina: successo all'improvviso, con soli tre dischi (il primo pubblicato nel 2012 e l'ultimo, il bestseller Evergreen, datato 2018) è riuscito a diventare il leader della nuova scena musicale italiana, che sul suo esempio ha visto crescere giovanissimi cantautori, dai Canova a Gazzelle. Aria da sognatore, cappellino d'rdinanza, oggi è al Milano Summer Festival all'Ippodromo: in scaletta le canzoni del suo ultimo disco. «Alla fine, non mi considero neanche tanto un musicista», racconta. «Mi sono ritrovato a farlo. Ma mi sono rimboccato le maniche per riuscirci. Tanta gente diceva che non sapevo suonare. A loro in qualche modo ho pensato quando ho scritto le canzoni di Evergreen: volevo rispondergli con questo disco, tirargli un sassolino alla testa perché dicevano che non sapevo suonare». L'idea, o meglio, la sicurezza che questa sua passione per la musica poteva diventare un lavoro è arrivata dopo la condivisione di una sua canzone da parte di Jovanotti. «Un giorno un amico mi dice: Jovanotti ha condiviso una tua canzone. Da quel momento ho capito che tutto era diventato una cosa seria».

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA