Massimiliano LevaSuperati i problemi di alcol e depressione del leader Gary Lightbody, gli Snow Patrol arrivano stasera al Fabrique dopo molti anni di assenza dall'Italia. Sono in cinque, e anche se si sono formati a Glasgow, Scozia, sono in gran parte originari dell'Irlanda del Nord.Lo stile degli Snow Patrol si muove tra rock e pop, con canzoni energiche che piacciono a U2 e Coldplay, tanto da averli chiamati come supporter; per esempio Bono e soci li hanno voluta a San Siro per il Vertigo Tour. «Suonare con loro è stato come laurearsi all'università», raccontano. Hanno esordito nel 1998 con il primo album intitolato Songs for polarbears, dopo alcuni di gavetta come sconosciuti. «Il nostro primo concerto? Era Natale, 1994 e noi eravamo stati chiamati per suonare a Dundee. Poco dopo Kurt Cobain si sarebbe suicidato. All'epoca stavamo tutti cercando un lavoro stabile, nessuno pensava che sarebbe stato possibile vivere di musica. È la passione che ci ha spinto fino a qui». Passione che li ha portati a scrivere sette album, compreso l'ultimo Wildness, che portano stasera al Fabrique.riproduzione riservata ®