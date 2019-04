Massimiliano Leva

Sono stati tra i pochi inglesi capaci di portare il folk pop in testa alle classifiche americane. Merito di un sound forse neanche tanto originale ma comunque piacevole, orecchiabile, senza concessioni alla banalità.

Dieci anni di carriera insomma per diventare una band di culto. Stasera, dopo l'ultimo sold out a Milano nel 2016, riecco sul palco del Mediolanum Forum i Mumford&Son, ancora una volta con un tutto esaurito per festeggiare il decennale dall'uscita del primo disco del gruppo, Sigh no more. «Non abbiamo inventato niente, ci sono tantissime folk band che sono venute prima di noi» racconta il leader e vocalist Marcus Mumford. «Siamo curiosi, ci piace sperimentare. Il nostro sogno è quello di scrivere una colonna sonora». Tutta questa ricerca, che a dire il vero con il penultimo disco Wilder mind ha cominciato a privilegiare più ritornelli pop e arrangiamenti di elettronica che chitarre folk, si può ascoltare anche nell'album che la band londinese porta dal vivo questa sera, Delta. «Siamo fan dell'elettronica, dell'hip hop, del rock. Se non cercassimo di rinnovarci come abbiamo fatto abbandonando anche un po' le nostre radici, probabilmente saremmo finiti a suonare sempre la solita canzone - è il Mumford pensiero - ma non abbiamo barattato la nostra libertà di artisti, in cambio di facili canzoni pop. Anche dal vivo ci piace mantenere l'energia del folk e del rock come abbiamo fatto sin dagli esordi. Anche per quanto riguarda gli strumenti acustici, dal banjo alla chitarra, in concerto non abbiamo cambiato la nostra attitudine al suono».

Partito l'anno scorso dagli Stati Uniti, il tour a Milano propone due ore abbandonanti di musica, con hit da tutti i dischi della band: da Little lion man a Believe, da Guiding light a Beloved, da The wolf a Ghost that we knew. Appuntamento per tutti i fan.

