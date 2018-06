Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaSin dai primi anni Ottanta, Howe Gelb è stato un protagonista della scena alternativa americana: sia come solista che come leader dei Giant Sand, la sua bella e fortunata creatura musicale che oggi arriva sul palco di Palazzo Litta. Quello dei Giant Sand, originari di Tucson, Arizona, è tipicamente loro, nel senso che con la fusione di blues, rock, folk e country hanno dato vita a un stile, detto anche desert rock, che ha raccolto molti seguaci. In Italia, per esempio, tra gli estimatori c'è anche Vinicio Capossela, che ha pure suonato come ospite in un loro disco. «Vinicio ha un modo stupendo di suonare e nella sua voce c'è un rombo antico», ha raccontato Gelb. Insomma, americani ma con una forte passione per l'Italia.Il concerto apre Mappe, geografie del contemporaneo, il festival che fino a sabato si interroga su musica, fotografia, cinema e arti visive di territori al confine. Si comincia con Stati Uniti e Messico: oltre al live anche un incontro, un documentario e un deejay set. Info palazzolittacultura.org.riproduzione riservata ®