Massimiliano Leva

Si definiscono «i giullari musicali di questa Italia». Per dire di come la musica della Bandabardò, gruppo fiorentino stasera al Parco Tittoni di Desio, sia un mix di generi diventente tra blues, rock, folk e sarcasmo. Si contano 26 anni di carriera (il nome è un omaggio a Brigitte Bardot), più di 1500 concerti, dal Canada al Chiapas. E tantissimi colleghi ammiratori con cui hanno suonato: da Stefano Bollani a Daniele Silvestri. «A Desio omaggeremo proprio Silvestri con un suo brano in scaletta, Coibra. Da anni è un nostro carissimo amico», racconta Enrico Erriquez Greppi, voce e anima della band.

Qual è il segreto del vostro successo anche all'estero?

«Forse l'energia che mettiamo nei nostri concerti. Una volta abbiamo suonato a Barcellona, la sera dopo un live di Ligabue nello stesso locale. Il proprietario ci disse che per Luciano c'erano solo italiani, noi invece avevamo anche tanti spagnoli: la nostra energia è sempre contagiosa».

Siete dunque per antonomasia una live band.

«Amiamo anche il momento in cui registriamo dischi, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Una sera, senza che lo sapessimo, tra il pubblico c'era anche Dario Fo. Finito il live, ci disse che davvero potevamo dire tutto e il pubblico avrebbe sempre apprezzato, come se fossimo dei giullari di corte, capaci di dire le cose come stanno ma sempre suscitando ironia».

Come si sta assieme per 25 anni?

«Con il senso di squadra, con la vita trascorsa assieme condividendo tutto. Quando andiamo in tour, ognuno fa sempre ciò che più preferisce. Basta che all'ora del concerto tutti siano presenti».

C'è un luogo in cui ancora non avete suonato e sognato un giorno di vedere?

«No, sono sincero. Ogni luogo per noi è sempre bello. E poi, l'Italia è sempre la nostra nazione: non sarebbe mai giusto viaggiare troppo all'estero, sarebbe come cambiare pelle. In Italia abbiamo suonato ovunque, ma ogni volta è sempre un'occasione speciale».

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

