Massimiliano Leva

Si chiude all'insegna del jazz e del blues il cartellone di Scalo Milano Summer Music & More, all'outlet di Locate Triulzi, a pochi minuti di auto dal centro città. Insieme stasera sul palco niente meno che Mario Biondi, Raphael Gualazzi e il bravissimo Fabrizio Bosso Quartet.

«La nostra è un'amicizia che dura da anni», raccontano. «Non è la prima volta che condividiamo il palco o lo studio di registrazione. Stesse affinità, passione per gli stessi generi. Insomma, la proposta ci è sembrata subito bella e abbiamo accettato». Detto, fatto. Dal vivo, portano canzoni ciascuno dal proprio repertorio e anche qualche cover. «Non abbiamo ancora deciso ma di certo qualche sorpresa ci sarà, visto che nei miei live non manca mai almeno un omaggio ai grandi che hanno influenzato la mia carriera» spiega Mario Biondi.

Successi dunque, conosciuti da tutti e recenti, ma anche evergreen del soul, del funky e del jazz. «Quando si sta in buona compagnia, con colleghi che sono anche amici, tutto diventa più bello» dicono. L'occasione di stasera quindi è da non perdere.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

