Massimiliano LevaSemplicemente Gigi D'Alessio. La voce più amata di Napoli arriva dal vivo sul palco del Teatro degli Arcimboldi domani per un concerto speciale. L'occasione è la Giornata Mondiale per il Cuore, che dà il titolo anche al suo show (Concerto del Cuore).Così eccolo sullo stesso palcoscenico dove un anno fa ha festeggiato i suoi venticinque anni di carriera, a riproporre il meglio del suo repertorio. La sua performance chiude la campagna Love the beat, un progetto per sensibilizzare il pubblico e prevenire le patologie cardiovascolari, prima causa ancora oggi di decesso al mondo. Il ricavato del concerto sarà quindi devoluto in beneficenza al progetto COR (Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation). Occasione imperdibile per i fan di poterlo ascoltare e applaudire. Con lui sul palco, a presentare, l'attrice comica Katia Follesa e il compagno Angelo Pisani (duo comico Pali e Dispari). Tra gli artisti anche il rapper Shade e Federica Carta, che nel corso della serata duetteranno con Gigi. Il resto lo faranno le canzoni del suo repertorio napoletano, hit radiofoniche come Non dirgli mai, Il cammino dell'età, Non mollare mai, Emozioni senza fine e Benvenuto amore.Il 29 settembre. Teatro degli Arcimboldi. Viale dell'Innovazione, 20. Ore 21 - 60-37 euro.