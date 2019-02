Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaSe proprio si volesse, potrebbero essere definiti degli aristocratici della musica dance, i Massive Attack. Abili manipolatori del suono, capaci di dare alla musica elettronica una nuova forma e tra i primi a capire a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta quale fosse la nuova tendenza che deejay e musica da club stava suggerendo. Da Bristol sono riusciti a creare assieme ad altri il trip hop, che con il tempo ha cambiato la percezione della musica da ballo. Stasera arrivano al Forum per celebrare il ventennale del loro disco più famoso, Mezzanine (1998), che non solo ha sancito il successo internazionale dei Massive Attack ma pure ha definito a livello mondiale la diffusione del trip hop. Per festeggiare degnamente questo anniversario, Robert 3D Del Naja, fondatore e mente del gruppo, con Grant Daddy G Marshall hanno realizzato anche particolari scenografie con l'aiuto di Elizabeth Fraser, voce dei Cocteau Twins e già cantante in uno dei brani più famosi di Mezzanine: Teardrop, il singolo più venduto dei Massive Attack.I Massive sono quasi un marchio, una sorta di laboratorio musicale in cui si sono alternati in passato (e anche oggi) vari collaboratori, come se la loro musica fosse sempre un work in progress, tra nuovi suoni e discipline artistiche diverse.Non a caso, Robert Del Naja è anche indicato come il possibile vero volto di Bansky, l'artista inglese di cui nessuno conosce la vera identità. «Smettete di credere a tutto ciò che viene detto su di me», è stata la risposta laconica di Del Naja.riproduzione riservata ®