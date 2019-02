Massimiliano Leva

Se la periferia è il luogo della diversità, ecco allora che la diversità della periferia diventa storia da raccontare. Ci ha pensato Folco Orselli, 47 anni, milanese, stasera in scena allo Spirit de Milan. Cantore con ironia, nello stile di Gaber, di quella che è la Milano più nascosta, affascinante, lontano dagli stereotipi da cartolina insomma. Un esempio? Il suo ultimo disco Blues in Mi. Vol. 1, che è il primo passo di un work in progress assai ambizioso: cinque documentari che descriveranno la diversità, l'anima, il cuore dei vari quartieri periferici milanesi. «Un vero progetto multimediale, un'idea nata paradossalmente in un momento di vuoto creativo», spiega lui.

In che senso?

«Soffrivo del classico blocco dello scrittore. Per me scrivere musica e parole è un lavoro intellettualmente onesto».

E quindi?

«Quindi ho sono andato a New Orleans per cercare ispirazione nel luogo sacro del blues e del country e così d'improvviso ho scritto 22 canzoni. Un disco doppio non era possibile e allora ho deciso di farne due: il secondo, il Volume 2 uscirà a novembre. Ho suonato tutto, tutti gli strumenti. Ma il disco è solo un corollario, perché il vero progetto è fatto di musica, testi e dai documentari».

Un work in progress.

«Certo, ho sempre pensato che nelle foto il bello non sta al centro, ma ai margini. Così, ho scelto la periferia, che per me è sempre un'opportunità da cogliere».

Si spieghi.

«Perché è lì che si coglie la vera identità di una città, Milano compresa. Il centro è solo un ripetersi di cose tutte uguali, invece ai bordi si scopre la diversità. E lì che vedi le tante maschere della quotidianità e la miglior musica per raccontarle è il blues. Bisogno dare vita a queste periferie, invece Milano per tutti è sempre piazza Duomo».

E lei come darà vita alla periferia con i suoi documentari?

«Comincerò da via Padova, cercherò un rapper che parli della sua periferia, vista con i suoi occhi. Vorrei scrivere canzoni con lui, registrarle e portare a galla i disagi di chi vive così la città, registrando tutto come un film. Farò quello e poi lo metterò sul web, una decina di minuti massimo, da montare come un unico film. Mi piacerebbe che il tutto girasse anche per i festival di cinema. Mi piacerebbe che così la periferia diventasse centro».

